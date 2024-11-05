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Цены на новогодние ёлки вырастут на 10-20 процентов в 2024 году

  • 05/11/2024, 12:00
Автор: Ольга Кирсанова
Цены на новогодние ёлки вырастут на 10-20 процентов в 2024 году
За метр праздничного дерева придётся выложить от 1200 до 1500 рублей

Новогодние ёлки в России подорожают на 10-20 процентов. Если прошлой зимой праздничное дерево можно было купить в среднем за 1000 рублей за метр, то в этом году метр хвойной красавицы обойдётся в 1200-1500 рублей.

— Наша ёлка по совокупности причин подорожает, скорее всего, процентов на десять. Деревья наиболее ходового размера — от полутора до двух метров —будут стоить в пределах 2000-2500 рублей, — сообщил «Парламентской газете» владелец одной из крупнейших в России сети магазинов живых ёлок Владислав Пухарев.

Причин подорожания российских ёлок и сосен достаточно: это и инфляция, и подросшее в цене топливо, и рост зарплат у заготовителей.

Однако самыми «недоступными» в этом сезоне станут премиальные пихты из Европы. Во-первых, они попадают в Россию через неофициальные каналы, в основном через Казахстан и другие приграничные государства. Во-вторых, закупка «европеек» производится в евро, который в 2024 году так же «подрос».

По словам Пухарева, массовая торговля новогодними ёлками начнется уже с 20 декабря.

Отметим, что в начале декабря 2023 года на интернет-площадках пихты в Новосибирской области предлагались продавцами по ценам от 1000 до 20 000 рублей. Средняя стоимость новогоднего дерева составляла порядка 3000 рублей. Пихтовые лапы можно было приобрести по цене от 300 рублей. Цена сосны начиналась от 900 рублей за дерево, ёлки — от 1500.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске подскочили цены на искусственные ели. Самая дорогая новогодняя красавица из пластика стоила почти 104 тысячи рублей.

Источник фото: Freepik/автор prostooleh

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Рубрики : Экономика Общество

Регионы: Сибирь Россиия Новосибирск

Теги : рост цен Новый год новогодние елки


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