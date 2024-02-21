Псевдоисцелением от рака в новосибирской клинике заинтересовалось УФАС

Новосибирское УФАС заинтересовалось рекламой клиники «Претор», которая обещает избавить от онкологических заболеваний. О способах «побороть» все виды рака клиника поведала на одном из новостных ресурсов Новосибирска в прошлом году. На рекламную аферу пожаловался житель региона.
— Заявитель отметил, что данная реклама вводит потребителей в заблуждение, утверждая, что рак излечим, — говорится в определении.
В самой же клинике на обвинения ответили, что выздоровлением считают снятие пациента с учета благодаря применению указанных в рекламе медтехнологий.
Однако региональный Минздраве заявил, что даже при хорошем раскладе рецидивы могут быть, и нет 100% гарантий полного излечения, как заявил «Претор».
Эксперты ФАС считают, что в своей рекламе клиника не договаривает и опускают важную информацию, чем вводит людей в заблуждение.
На основании выявленных нарушений закона «О рекламе» на «Претор» возбудили дело. Если доводы ФАС найдут свое подтверждение в суде, то клинике грозит штраф до 500 тысяч рублей.
Ранее редакция сообщала о том, что УФАС нашло нарушения при проведение электронного аукциона по обслуживанию противопожарного оборудования для новосибирского медуниверситета.
Фото: freepik.com-freepik
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