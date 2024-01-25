УФАС вывила нарушения в электронных торгах новосибирского медуниверситета

Управление федеральной антимонопольной службы нашло нарушения при проведение электронного аукциона по обслуживанию противопожарного оборудования для новосибирского медуниверситета. Стоимость выполнения работ оценивалось в 1,7 миллионов рублей.

Жалобу на неправомерный выбор победителя закупок в ведомство подало ООО «Вива», отметив, что представленная лицензия содержала не все виды работ, предусмотренные извещением о закупке.

— Комиссия установила, что заказчик установил требование о наличии у участников закупки лицензии МЧС и определил перечень работ, на которые у участников закупки должна быть лицензия. Лицензия победителя закупки содержала всего 2 вида работ из 5 установленных, следовательно, подлежала отклонению, — пояснили в региональном УФАС.

Ведомство признала жалобу компании Вива» обоснованной. Материалы дела для принятия решения о возбуждении административного дела находятся на рассмотрении.

Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирское УФАС внесло ООО «ОРБИС» в реестр недобросовестных поставщиков за некачественное оказание услуг.