В мэрии Новосибирска пояснили судьбу муниципального предприятия «Метро МиР»

На мартовской сессии горсовета, при обсуждении списка предприятий, включенных в приватизацию, депутаты поинтересовались судьбой МП «Метро МиР».

Депутат Александр Бурмистров добавил, что у «Метро МиР» в видах деятельности обозначен очень широкий круг полномочий.

— На мой взгляд, это предприятие оказалось в списке не подлежащих приватизации, так как на нем висят ливневки. С точки же зрения оборотов оно занимается чем угодно. То есть мы видим, что существует методика обхода федерального законодательства, если есть желание оставить МУП. То есть 485-ФЗ отнюдь не является тем дамокловым мечом, в котором нас пытаются убедить, — заявил Бурмистров.

И.о. мэра Новосибирска Олег Клемешов объяснил депутатам, почему МУП не будет преобразован:

— «Метро МиР» — это естественная монополия, которая имеет тариф и не подпадает под действие ФЗ-485.

Напомним, 22 марта Новосибирске УФАС выдало мэрии Новосибирска предупреждение, обязательное для исполнения. В нем говорится о необходимости реорганизовать МП «Метро МиР».

УФАС установило, что коммерческая структура МП «Метро МиР», являясь хозяйствующим субъектом, была наделена полномочиями органа власти. Она выступала в роли муниципального заказчика торгов по созданию, размещению и обустройству объектов транспортной инфраструктуры города, а также поддержанию их в надлежащем состоянии.

Собственником МП «Метро МиР» является мэрия Новосибирска. Компания занимается строительством жилых и нежилых зданий, автомобильных дорог и автомагистралей, железных дорог и метро, мостов и тоннелей, водных сооружений, эксплуатацией сетей и сооружений ливневой канализации, пешеходных мостов и подземных переходов, проектированием сетей ливневой канализации, автодорог, примыканий объектов капитального строительства к автодорожной сети, мостов и тоннелей.

Напомним, с 2022 года в отношении прежнего руководителя «Метро МиР» Александра Мысика были возбуждены несколько уголовных дел. В июле 2023 на должность руководителя компании назначен Андрей Счастливый.

В сентябре компанию уличили в загрязнении Оби. В ноябре «Метро МиР» обвинили в затягивании сроков сдачи поликлиники в Новосибирске, а сотрудников компании — в хищении бюджетных средств. В январе 2024 стало известно, что подрядчик хочет обанкротить МП.

Ранее редакция сообщала о том, что департамент транспорта и муниципальное предприятие Новосибирска заподозрили в сговоре.