Психоневрологический интернат обязали отремонтировать теплосети в Новосибирской области

Болотнинский районный суд Новосибирской области обязал «Болотнинский психоневрологический интернат» провести ремонт теплосетей.

Прокуратурой района в 2024 году выявлено, что интернат имеет в собственности тепловые сети и участок теплотрассы протяжённостью 350 м с уровнем износа 80%. Необходимые меры по ремонту и замене сети учреждением не принимаются.

– 21 марта 2024 года директору учреждения внесено представление надзорного ведомства к принятию мер по устранению нарушений законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, – говорится в сообщении Болотнинского районного суда.

Однако нарушения не были исправлены. Интернат сослался на то, что деньги на ремонт не были заложены в бюджет этого года.

Правоохранители обратились в суд с иском. Фемида встала на сторону прокуратуры и обязала интернат провести ремонт теплосетей в течение года после вступления решения в законную силу.

Ранее редакция сообщала о том, что суд вынес приговор за сообщение о фейковом минировании в здании ВГТРК в Москве.