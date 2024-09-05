Участники ВЭД из Сибири лоббируют создание защищенной системы платежей

Проблемы и перспективы сотрудничества в торговле России со странами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) обсудили участники сессии в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке. О ключевых темах обсуждения редакции Infopro54 рассказала один из спикеров, руководитель Новосибирского отделения Российско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (Raspp.ru) Ольга Лисиенко.

— Сегодня главный барьер для такого сотрудничества — сложности с платежами. Ограничения из-за санкций и «агентские схемы» через третьи страны создают риски для китайских банков, что затрудняет сделки, особенно с электроникой, — отметила эксперт. — Для решения этой проблемы необходимо выстроить полноценную, защищенную систему платежей с достаточным количеством инструментов.

Вторая болевая точка — нехватка контейнеров. Лисиенко отметила, что порты и прилегающая пограничная инфраструктура с Китаем не справляется с нагрузкой. Внутренняя транспортная инфраструктура России также не справляется с таким объемом.

— Логистика тоже требует внимания. Система не соответствует потребностям торговли, что замедляет рост товарооборота. Тем не менее, за первые 7 месяцев 2024 года товарооборот РФ с Китаем увеличился на 1,6%, а экспорт из России в Китай вырос на 3,9%, — констатировала собеседница Infopro54.

В тоже время на сессии обсуждались и позитивные сигналы.

В частности, эксперты отмечали, что ушли в прошлое очереди с судами на рейде, ожидающими разгрузки. Срок нахождения товаров в порту сократился на 15%, а загруженность терминалов снизилась до 80-90%.

— Сейчас ключевые проблемы наблюдаются с автогрузовым направлением «Забайкальск – Маньчжурия» решились после запуска электронной очереди, а у железнодорожного есть значительный резерв в 35-40 тысяч тонн, — комментирует Ольга Лисиенко.

В целом участники сессии признали, что инициатива «Один пояс — один путь» стала уникальным проектом, аналогов которому нет и не ожидается с точки зрения охвата участников и масштабов сотрудничества.

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