Владелец АЗС на улице Снежиной в Новосибирске снова попал под уголовное дело

Жители города неоднократно жаловались в администрацию и в полицию на нелегальных заправщиков в Плющихинском жилмассиве. Рейды правоохранителей исправляли ситуацию ровно на полчаса. После отъезда сотрудников на прибыльном месте снова появлялись наливайки.
26-летний хозяин автомобиля «Лада Ларгус» особенно запомнился не только местным жителям, но и людям в погонах. Во время одного из рейдов, нарушитель закрылся в своем автомобиле, а потом, ударив по газам, наехал на полицейского. В результате на сибиряка возбудили уголовное дело по факту применения насилия в отношении представителя власти.
Сейчас к обвинению добавилась еще одна статья.
― Прокуратура признала законным возбуждение и взяла на контроль ход и результаты расследования уголовного дела по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Уголовное дело возбуждено и расследуется следователем следственного отдела по Октябрьскому району г. Новосибирск СУ СК РФ по Новосибирской области, ― прокомментировали в прокуратуре.
Между тем, очевидцы сообщают, что предприимчивого продавца паленого бензина совсем не пугает предстоящая уголовная ответственность. Он или его коллеги по цеху периодически продолжают заниматься незаконной деятельностью на том же месте.
Фото: Infopro54
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