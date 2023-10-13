Владелец АЗС на улице Снежиной в Новосибирске снова попал под уголовное дело

Жители города неоднократно жаловались в администрацию и в полицию на нелегальных заправщиков в Плющихинском жилмассиве. Рейды правоохранителей исправляли ситуацию ровно на полчаса. После отъезда сотрудников на прибыльном месте снова появлялись наливайки.

26-летний хозяин автомобиля «Лада Ларгус» особенно запомнился не только местным жителям, но и людям в погонах. Во время одного из рейдов, нарушитель закрылся в своем автомобиле, а потом, ударив по газам, наехал на полицейского. В результате на сибиряка возбудили уголовное дело по факту применения насилия в отношении представителя власти.

Сейчас к обвинению добавилась еще одна статья.

― Прокуратура признала законным возбуждение и взяла на контроль ход и результаты расследования уголовного дела по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Уголовное дело возбуждено и расследуется следователем следственного отдела по Октябрьскому району г. Новосибирск СУ СК РФ по Новосибирской области, ― прокомментировали в прокуратуре.

Между тем, очевидцы сообщают, что предприимчивого продавца паленого бензина совсем не пугает предстоящая уголовная ответственность. Он или его коллеги по цеху периодически продолжают заниматься незаконной деятельностью на том же месте.