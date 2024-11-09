Птицефабрики Новосибирской области нарастили производство мяса птицы

За девять месяце 2024 года в Новосибирской области производство мяса и пищевых субпродуктов домашней птицы увеличилось на 5,3% к показателям 2022 года. Всего за этот период в регионе произведено 54,2 тыс тонн мяса птицы (в 2023 году — 51,5 тыс. тонн). На область приходится 19,9% от общего объема производства птицы в Сибирском федеральном округе (в 2023 — 18,6%)

Наибольший удельный вес занимает замороженное мясо — 55,6%, охлажденное мясо составляет 31,2% от общего количества мяса и пищевых субпродуктов домашней птицы, производимых в регионе.

Основными производителями мяса и пищевых субпродуктов домашней птицы являются организации, не относящиеся к субъектам малого бизнеса.

Что касается поголовья птицы, то оно на конец сентября сократилось на 3,6% и составило 9,260 млн шт.

Производство яиц в регионе по итогам девяти месяцев тоже сократилось. За этот период выпущено 692,7 млн штук пищевых яиц (– 14,5%).

По данным Минсельхоза Новосибирской области, на территории Новосибирской области производством мяса птицы и яйца занимаются семь сельхозпредприятий. Производство сосредоточено в Искитимском, Новосибирском, Коченёвском, Черепановском и Каргатском районах.

Самообеспеченность региона пищевым яйцом в 2023 году достигла 126,4 процента. В целом Новосибирская область — профицитный регион по производству птицеводческой продукции: излишки яйца и мяса птицы поставляются в другие субъекты Российской Федерации и соседние страны.

Ранее редакция сообщала, что новосибирские яйца признаны самыми дорогими во всей Сибири. Данные предоставили аналитики Томскстата.