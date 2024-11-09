Конституционный суд пока запретил выписывать штрафы за бездействие на землях ИЖС

Конституционный суд РФ встал на сторону собственников, которых оштрафовали за неиспользование земельного участка под ИЖС. Принимая решение, суд опирался на тот факт, что нынешние нормы законодательства не указывают конкретный срок, когда участок необходимо начать использовать по назначению. Только 1 марта следующего года вступят в силу изменения в Земельный кодекс РФ, согласно которым срок освоения земельного участка будет составлять три года, а несоблюдение сроков повлечет ответственность.

Фигурантами этого неоднозначного дела стали жители Тульской области, которых оштрафовали на 20 тыс. руб. за заросший участок в деревне Малахово. Собственникам выписали штраф за то, что за семь лет они не приступали к индивидуальному жилому строительству. По этому поводу собственники, Анастасия Баева и Иван Фильков, обратились в Алексинский межрайонный суд Тульской области и вышестоящие инстанции, включая Верховный суд РФ. Они пожаловались на нарушение конституционного права граждан РФ владеть и свободно распоряжаться землей. Но данные судебные органы оставили постановление о штрафе без изменений. Тогда заявители обратились в Конституционный суд.

КС поддержал заявителей, встав на их сторону. Судьи пояснили, что собственники могли просто не знать о необходимости застроить участок за три года, поскольку из КоАП и Земельного кодекса РФ это не следует, а суды трактуют законы расширительно.

— Сам по себе факт внесения правительством РФ в Государственную Думу законопроекта, на основе которого был принят Федеральный закон от 8 августа 2024 года N 307-ФЗ, подтверждает то обстоятельство, что ранее вопрос об обязанности по использованию в течение определенного срока земельного участка, предназначенного для жилищного или иного строительства, садоводства, огородничества, не был надлежаще урегулирован, — отмечается в постановлении Конституционного суда РФ.

По данным Росстата, за 9 месяцев 2024 года в Новосибирской области было построено 922,4 тыс. кв. м. ИЖС. Удельный вес ИЖС в общем вводе жилья в регионе составлял 45,9%.

По данным Росреестра по Новосибирской области, по состоянию на 1 января 2024 года в регионе в собственности находилось 277 818 земельных участков, предназначенных для садоводничества и огородничества. Общая площадь этих участков — 21,5 тысяч га.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирской области выявлены 435 земельных участков под жилищное строительство. На 242 из них возведут многоквартирные дома.