В Новосибирске нашли новостройки с квартирами дороже 50 млн рублей

Регионы зачастую равняются на Москву. Рынок недвижимости не исключение. Новосибирск вошел в число городов, где выставленное на продажу жилье в новостройках обходит по размеру чека недвижимость в большинстве локаций Москвы.

По данным исследования премии Urban, лоты дороже 50 млн рублей продаются в 21 российском городе. Самые дорогие квартиры на первичном рынке Новосибирска представлены в Заельцовском и Октябрьском районах. В некоторых новостройках цены на жилье начинаются от 100 млн рублей.

— Для регионального застройщика сверхдорогое предложение играет во многом имиджевую роль, то, что выделяет его (в том числе медийно) на общем фоне. Найти реального покупателя для них – крайне трудная задача, — считает CEO и учредитель премии Urban Ольга Хасанова.

Эксперты рассказали, что ценовой максимум на первичную недвижимость за пределами Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи зарегистрирован в Центральном районе Тюмени. Здесь в одном из ЖК предлагается трехуровневая резиденция (701,3 кв. м) с 25 комнатами. Этот актив оценен девелопером в 231,43 млн рублей.

В семи районах Москвы можно найти квартиры и апартаменты в новостройках с ценником от 1 млрд рублей.

Напомним, руководитель управления Росреестра по Новосибирской области Светлана Рягузова сообщала, что в 2023 году самая дорогая сделка при покупке жилого дома в Новосибирске составила 100 млн рублей. Самая дорогая квартира ушла за 46 млн рублей.

— В 2023 году оба самых дорогих объекта недвижимости находились в Заельцовском районе. Предыдущие 2-3 года подряд лидерство держали квартиры в Советском районе, — уточняла она.

Аналитики 2ГИС рассчитали, что средняя цена 1 кв. м. жилья в 10 мин ходьбы от станций метро в городах, где есть подземка, составляет 250 000 рублей. Это на 55 200 руб. больше, чем средняя цена квадрата в городе. Новосибирск попал в тройку городов с самой значительной разницей между стоимостью жилья у метро и в среднем по городу.

Стоит отметить, что по данным аналитиков bnMAP.pro, доля нераспроданных новостроек Новосибирске составляет 58% от представленных на рынке лотов. Согласно пессимистичному прогнозу в Новосибирске новое жилье будет реализовываться 2,9 года, а по оптимистическому нынешние новостройки останутся на витрине 2 года.

Ранее редакция сообщала, что цены на первичке и вторичке Новосибирска скоро сравняются. Сегодня разница составляет 26 процентов.