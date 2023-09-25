Пулеметчик из Здвинского района Владимир Мироненко погиб в зоне СВО

В Здвинском районе Новосибирской области проводили в последний путь пулеметчика Владимира Мироненко. Об этом сообщили в администрации района.
Известно, что Мироненко погиб 19 сентября. Ему было 45 лет. Прощание с сибиряком прошло 24 сентября в Здвинском районном доме культуры.
Напомним, что жители Куйбышева Новосибирской области прощаются с земляком Андреем Тарашкиным. Он погиб в зоне СВО два месяца назад. Отпевание пройдет 25 сентября.
Ранее редакция сообщала о том, что тело молодого мужчины нашли под окнами многоэтажки в Новосибирске.
Фото со страницы администрации Здвинского района/Freepik — jannoon028
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