Пулеметчик из Здвинского района Владимир Мироненко погиб в зоне СВО

В Здвинском районе Новосибирской области проводили в последний путь пулеметчика Владимира Мироненко. Об этом сообщили в администрации района.

Известно, что Мироненко погиб 19 сентября. Ему было 45 лет. Прощание с сибиряком прошло 24 сентября в Здвинском районном доме культуры.

Напомним, что жители Куйбышева Новосибирской области прощаются с земляком Андреем Тарашкиным. Он погиб в зоне СВО два месяца назад. Отпевание пройдет 25 сентября.

Ранее редакция сообщала о том, что тело молодого мужчины нашли под окнами многоэтажки в Новосибирске.