Только на трети объектов благоустройства Новосибирской области завершены работы

По нацпроекту «Жилье и городская среда» из общего количества объектов федерального проекта в 2023 году (185) работы завершены на 106, продолжаются — на 79 объектах сообщил замминистра ЖКХ Новосибирской области Евгений Назаров на оперативном заседании в правительстве. Чиновник заверил губернатора, что все объекты будут завершены в этом году — до декабря.

Губернатор потребовал на следующей неделе представить на оперативном совещании информацию об отстающих проектах, которые реализуются с использованием федеральных и областных средств.

Напомним, в этом году регион получил беспрецедентное финансирование на реализацию проектов по благоустройству. По данным МинЖКХ, в 2020 году в Новосибирской области работы по благоустройству велись по 56 объектам на 341 млн рублей, в 2022 году — по 270 объектам на 1,3 млрд рублей. Всего в регионе на благоустройство 412 объектов в 2023 году планировалось направить 2,2 млрд рублей

Ранее редакция рассказывала о том, что региональный бюджет исполняется с профицитом — министерства не успевают осваивать деньги, заложенные в статьях расходов.