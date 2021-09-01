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Элитные кухни на заказ — путешествие в солнечную Италию

  • 01/09/2021, 11:16
Шикарный кухонный гарнитур, который идеально вписывается в интерьер и заполняет свободное пространство ровно настолько, насколько это необходимо. Тщательно продуманный дизайн сидений и столешниц, наилучшим образом оттеняющий окружающее великолепие. Это и многое другое воплощают в себе элитные кухни итальянских брендов, создающиеся исключительно по индивидуальному заказу.

Где лучше приобрести кухонный гарнитур ручной работы?

Компаний, занимающихся производством обеденной мебели, немало. Однако, не везде элитные кухни на заказ представлены таким богатым и изысканным ассортиментом, как в интернет-магазине Mobilicasa. Каталог изобилует самыми именитыми брендами Италии в 5 стилевых решениях:

  • Классика;
  • Неоклассика;
  • Арт-Деко;
  • Барокко;
  • Модерн.

Что касается вариантов отделки гарнитуров, которыми можно полюбоваться на сайте, их с лихвой хватит на тысячи самых разных интерьеров без малейшего шанса повториться. Несмотря на исключительное качество продукции мебельного дома Mobilicasa, цены абсолютно адекватны и не вызывают желания упасть в обморок.

Какие материалы используются в производстве эксклюзивных кухонь?

Выбирая итальянскую продукцию премиум класса, потребители в первую очередь делают ставку на природные материалы самого высокого качества. Кухонная мебель изготавливается только при помощи:

  • дорого оборудования с лучшим функционалом;
  • добротных фирменных лаков стойких к истиранию;
  • дизайнеров экстракласса с огромным опытом;
  • профессионалов рабочих специальностей.

Производством итальянских кухонь не занимаются случайные люди. Исключено применение первых попавшихся материалов и комплектующих. Поэтому главное, что подкупает людей в таких произведениях искусства, кроме изящества, это долговечность и великолепный внешний вид.

Что делать, если трудно определиться с моделью и отделкой?

Необязательно быть Паганини из мира мебели, чтобы иметь возможность приобретать необходимые вещи и правильно сочетать цвета и стили в рамках своего жилища. Когда нет целостной картины того, что должно получиться в итоге не беда. Московская компания Mobilicasa с удовольствием познакомит заказчиков с портфолио самых прогрессивных дизайнеров современности.

Каждый из мастеров своего дела отличается индивидуальным стилем и манерой. Выбрав того, чьё творчество импонирует больше всего, получится не просто заказать качественный гарнитур под индивидуальные размеры кухни. Но также создать имидж, который никто и никогда не сможет повторить. Уникальность и непохожесть на других — вот что такое элитные кухни на заказ.

Фото с сайта Mobilicasa

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Теги : мебель


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