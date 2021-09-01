Элитные кухни на заказ — путешествие в солнечную Италию

Где лучше приобрести кухонный гарнитур ручной работы?

Компаний, занимающихся производством обеденной мебели, немало. Однако, не везде элитные кухни на заказ представлены таким богатым и изысканным ассортиментом, как в интернет-магазине Mobilicasa. Каталог изобилует самыми именитыми брендами Италии в 5 стилевых решениях:

Классика;

Неоклассика;

Арт-Деко;

Барокко;

Модерн.

Что касается вариантов отделки гарнитуров, которыми можно полюбоваться на сайте, их с лихвой хватит на тысячи самых разных интерьеров без малейшего шанса повториться. Несмотря на исключительное качество продукции мебельного дома Mobilicasa, цены абсолютно адекватны и не вызывают желания упасть в обморок.

Какие материалы используются в производстве эксклюзивных кухонь?

Выбирая итальянскую продукцию премиум класса, потребители в первую очередь делают ставку на природные материалы самого высокого качества. Кухонная мебель изготавливается только при помощи:

дорого оборудования с лучшим функционалом;

добротных фирменных лаков стойких к истиранию;

дизайнеров экстракласса с огромным опытом;

профессионалов рабочих специальностей.

Производством итальянских кухонь не занимаются случайные люди. Исключено применение первых попавшихся материалов и комплектующих. Поэтому главное, что подкупает людей в таких произведениях искусства, кроме изящества, это долговечность и великолепный внешний вид.

Что делать, если трудно определиться с моделью и отделкой?

Необязательно быть Паганини из мира мебели, чтобы иметь возможность приобретать необходимые вещи и правильно сочетать цвета и стили в рамках своего жилища. Когда нет целостной картины того, что должно получиться в итоге не беда. Московская компания Mobilicasa с удовольствием познакомит заказчиков с портфолио самых прогрессивных дизайнеров современности.

Каждый из мастеров своего дела отличается индивидуальным стилем и манерой. Выбрав того, чьё творчество импонирует больше всего, получится не просто заказать качественный гарнитур под индивидуальные размеры кухни. Но также создать имидж, который никто и никогда не сможет повторить. Уникальность и непохожесть на других — вот что такое элитные кухни на заказ.