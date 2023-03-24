Рекламодателям

Путешествуйте выгодно с милями OneTwoTrip и Банка «Левобережный»

  • 24/03/2023, 10:46
Подключите карту банка к сервису OneTwoTrip и копите мили для покупки новых путевок.

новости бизнесаБанк «Левобережный» дарит участникам программы лояльности OneTwoTrip Travel приветственные мили и кешбэк за каждые потраченные 100 рублей. Владельцы черных премиальных карт получают 1000 приветственных миль и кешбэк милями по 2% за покупки. Пользователям классических дебетовых карт начисляется 500 миль за регистрацию в программе и кешбэк милями 1% за каждые потраченные 100 рублей.

Приобретайте билеты на самолет и поезд, бронируйте отели и арендуйте авто на сайте OneTwoTrip и получайте дополнительный повышенный кешбэк: + 1% от стоимости авиабилетов, + 2% за железнодорожные билеты, + 4% за гостиницы и отели. Копите мили и реализуйте свою мечту!

К программе лояльности можно подключить несколько карт. Проверять накопленные мили и тратить их вы можете в личном кабинете на сайте nskbl.onetwotrip.com.

Чтобы путешествовать с выгодой, закажите премиальную или классическую карту на сайте. Если у вас уже есть карта, обратитесь в любой офис Банка «Левобережный», и специалист подключит вас к программе.

Подробную информацию можно получить на сайте, по телефону 8-800-3333-555 и в офисах Банка «Левобережный».

Реклама. Банк «Левобережный» (ПАО). Лицензия Банка России №1343

Фото: unsplash.com

277

Рубрики :

Регионы: Сибирь

Теги : путешествия с милями Банк Левобережный


Спецоперация на Украине

Командиры и начальники органов военной полиции ВС РФ получили право применять дисциплинарный арест без судебного решения
16/03/23 10:29
В Кузбассе введены новые выплаты участникам спецоперации
15/03/23 10:54
Российским банкам рекомендовано снизить или отменить комиссии для участников спецоперации и их семей
13/03/23 9:59

Актуальный разговор

Сергей Жаботинский, заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России

Бизнес региона в прошлом году получил в микрофинансовых организациях 1,3 млрд рублей

За пять лет объем финансирования предпринимателей в регионе со стороны МФО вырос в три раза.
Все материалы
Лента новостей

В регионах Сибири в 2022 году собрали 17,1 тысяч тонн дикороссов

24/03/2023, 11:20

Губернатор Красноярского края Александр Усс не знает где его сын

24/03/2023, 11:07

Экс-замначальника эксплуатационного вагонного депо «Инская» осужден за получение взятки

24/03/2023, 10:05

Минздрав планирует увеличить количество военных кафедр в медвузах в четыре раза

24/03/2023, 09:59
Популярное

Похудение при помощи мочегонных и слабительных препаратов: почему стоит отказаться от этой идеи

23/03/2023, 16:18

В России физлицам разрешат добывать золото

23/03/2023, 15:35

Кто входит в группу риска по заболеванию туберкулезом

22/03/2023, 10:07

Новости компаний

Россияне стали чаще сдавать анализы на витамины

24/03/2023, 10:50

Выдачи госипотеки выросли на 60%

23/03/2023, 18:03

ВТБ Мои Инвестиции добавил в Топ-10 акций России Газпром и Мечел, исключили Мосбиржу и Совкомфлот

23/03/2023, 16:19

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
×
Март 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Фев    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска