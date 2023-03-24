Путешествуйте выгодно с милями OneTwoTrip и Банка «Левобережный»

Банк «Левобережный» дарит участникам программы лояльности OneTwoTrip Travel приветственные мили и кешбэк за каждые потраченные 100 рублей. Владельцы черных премиальных карт получают 1000 приветственных миль и кешбэк милями по 2% за покупки. Пользователям классических дебетовых карт начисляется 500 миль за регистрацию в программе и кешбэк милями 1% за каждые потраченные 100 рублей.

Приобретайте билеты на самолет и поезд, бронируйте отели и арендуйте авто на сайте OneTwoTrip и получайте дополнительный повышенный кешбэк: + 1% от стоимости авиабилетов, + 2% за железнодорожные билеты, + 4% за гостиницы и отели. Копите мили и реализуйте свою мечту!

К программе лояльности можно подключить несколько карт. Проверять накопленные мили и тратить их вы можете в личном кабинете на сайте nskbl.onetwotrip.com.

Чтобы путешествовать с выгодой, закажите премиальную или классическую карту на сайте. Если у вас уже есть карта, обратитесь в любой офис Банка «Левобережный», и специалист подключит вас к программе.

Подробную информацию можно получить на сайте, по телефону 8-800-3333-555 и в офисах Банка «Левобережный».

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