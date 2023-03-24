«Разрешение на добычу золота физлицам будет способствовать выходу рынка из тени»

— Планы правительства разрешить гражданам России добывать золото — это хорошо забытая практика, которая неоднократно доказывала свою успешность. Во времена СССР, когда государству была нужна валюта и нужно было стимулировать добычу металла, принимались аналогичные решения.

В нынешней ситуации нашей стране важно иметь эквивалент резервным валютам, которые сейчас токсичны и являются инструментом шантажа. Поэтому хороши методы, позволяющие увеличить объем добычи золота и способствующие дедолларизации экономики. Золото для этого ― прекрасный инструмент.

Напомню, в прошлом году правительство отменило НДС при покупке золота частными лицами, и это привело к резкому росту спроса на данный металл со стороны населения: если ранее в год население приобретало несколько тонн золота, то в 2022-м — около 50 тонн. Люди активно меняют печатную продукцию США, ЕС, Англии на реальный драгоценный металл, растет спрос на слитки мелкой фасовки по 50-100 граммов. При увеличении спроса нужно наращивать предложение.

В принципе, у нас давно идет дискуссия по легализации развития добычи рассыпного золота населением: о величине участка (5-10 гектаров), о возможности использования техники (только мускульной силы, примитивных механизмов добычи, более сложной техники), о глубине залегания золота (до 5 метров, а в Маслянино золото появляется на глубине от 15 метров), об объеме добычи в сезон, о возможности найма рабочей силы и т.д. Конечно, нелегальные разработки все равно были, в том числе в отдаленных регионах страны, где практически нет населения. Все это попадало на черный рынок, который в 2022 году был подогрет сохранением НДС при покупке золота для юрлиц при отмене для физлиц.

На мой взгляд, чтобы вывести этот сегмент рынка из тени, нужно предоставить его участникам возможность легализации : минимизировать документооборот, убрать лишние ограничения, инструкции, нормативные акты, создать условия для приема и справедливой оценки добытого старателями золота, разрешить использовать на приисках определенную технику, наладить контроль за соблюдением экологических нормативов. Для этого можно использовать опыт стран Средней Азии. Мне кажется, старатели ― именно та категория специалистов, которая на практике может опробовать некоторые методы поиска металлов и передовые технологии, которые не всегда признает геологический регулятор. Например, геосканеры, магнитные металлоискатели, диагностику по анализу растений, квадрокоптеры и т.д. Эта категория добытчиков также может отрабатывать отвалы на старых приисках. Это как раз работа для частников. При росте стоимости грамма золота такая добыча становится очень рентабельной.

По моей информации, в Роснедрах до сих пор остались специалисты, которые могут дать рекомендации по выбору участка для частных добытчиков, помочь организовать добычу. Мой личный опыт показывает, что много наметок на места добычи рассыпного золота есть у старожилов в Западной и Восточной Сибири, на Дальнем Востоке. У нас в Новосибирской области много рассыпных месторождений на отрогах Салаирского кряжа, в Маслянинском и Тогучинском районах. При создании соответствующих условий частники постепенно выйдут из тени. На базе старателей постепенно будут формироваться артели, которые потом могут вырасти в крупные добывавшие компании.

Разрешение на добычу золота физлицам ― еще и решение проблемы занятости населения в отдаленных районах страны. Главное, дать людям возможность зарабатывать легально. Но при этом организовать жесткий контроль, чтобы предотвратить нарушения. Напомню, в России создана система пресечения хищений с действующих месторождений. При их регистрации определяется и фиксируется химический состав добываемого металла, поэтому при выявлении неучтенной партии золота легко отследить его источник.

В конечном итоге все эти послабления в части добычи золота будут способствовать его притоку в экономику России.

Кстати, следующий шаг правительства для меня тоже очевиден: создание новой «золотой» биржи, которая станет противостоять Лондонской. Думаю, что эта тема будет обсуждаться на большом форуме с главами стран Африки, который пройдет в Москве в августе этого года. Сейчас Лондон искусственно сдерживает рост цен на золото, чтобы поддержать доллар, евро и фунт, в результате мировые цены на металл работают у нас на внутреннем рынке, и через это мы затягиваем в страну долларовую инфляцию. Если мы создадим альтернативную биржу металлов и московский фиксинг, то получим реальную цену золота. Думаю, что она скакнет в разы.

Недавний визит в Россию лидера КНР говорит о том, что идет формирование новых международных валютных зон, где в качестве мерила в том числе будет участвовать и золото, а также другие запасы недр. Именно поэтому сейчас наше государство заинтересовано в росте добыче золота. Оно приветствует выдачу новых разведочных лицензий и разработку новых месторождений. У нас еще гигантские неисследованные запасы.