Инвестор получил землю для строительства завода металлоконструкций в Новосибирске

Для реализации масштабного инвестиционного проекта «Сибирский завод горячего цинкования и производство металлоконструкций» участок земли площадью 88050 кв. м. переведен из земель запаса в земли промышленности. Распоряжение об этом подписал губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Напомним, этот проект новосибирская компания ООО «СтройТехнологияКонстант» представляла на инвестсовет области в декабре 2023 года. Предприятие занимается строительными и монтажными работами для предприятий энергетического комплекса и АО РЖД. Исполнительный директор предприятия Александр Васильев пояснял, что строительная организация постоянно сталкивается с длительными сроками изготовления оцинкованных металлоконструкций в Сибири, поэтому приняла решение об инвестициях в создание собственного завода.

Объем инвестиций в ценах 2023 года составлял 700 млн рублей, из них 500 млн — заемные средства.

— К 2030 году, после выхода предприятия на полную мощность, мы планируем производить 10 тысяч тонн оцинкованных металлоконструкций (производство металлоконструкций — 10 тысяч тонн в год, услуги горячего цинкования — 10 тысяч тонн в год). К 2028 году на предприятии будут созданы 120 рабочих мест со средней зарплатой 74 тысячи рублей. С 2024 по 2030 год в бюджет поступят более 400 млн рублей налогов, — говорил Александр Васильев.

По его словам, в России работают около 60 таких предприятий, из них в Сибири всего четыре: два в Омске и по одному в Новосибирске и Новокузнецке.

По данным сервиса Контур Фокус, ООО «СтройТехнологияКонстант» создано в 2020 году, уставный капитал — 10 тысяч рублей. Выручка в 2023 году составила 194 млн рублей (+508%), чистая прибыль — 10,6 млн. Учредитель и директор — Ирина Бурых.

Ранее редакция сообщала о том, что инвестор из Самары построит завод металлоконструкций под Новосибирском.