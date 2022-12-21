Польская Orlen выразила готовность к отказу от продления контракта на поставки нефти из РФ

Крупнейшая польская нефтеперерабатывающая компания Orlen не продлит истекающий долгосрочный контракт на поставки нефти из РФ, когда начнут действовать санкции Евросоюза, передает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-секретаря компании Эдиты Олькович.

— Orlen не продлит долгосрочный контракт, который истекает в январе следующего года. Единственный действующий контракт на поставки российской нефти в 2023 году перестанет действовать в момент введения санкций, к чему мы готовы, — сказала Эдита Олькович.

Благодаря проводимой диверсификации поставок «сейчас уже 70% нефти во все НПЗ Группы Orlen в Польше, Чехии и Литве поступает с других, альтернативных российскому, направлений, а еще в 2015 году на НПЗ Orlen поступало почти 100% нефти из России», уточнила пресс-секретарь.

Отмечается, что компания располагает долгосрочными контрактами на поставки нефти с «Роснефтью» и «Татнефтью». Согласно первому истекающему контракту, осуществляются поставки до 300 тыс. тонн нефти в месяц, согласно второму — 200 тыс. тонн нефти в месяц, и истекает он в декабре 2024 года.

Ранее глава Orlen Даниэль Обайтек заявлял, что, с юридической точки зрения, компания не может разорвать долгосрочные контракты на поставки российской нефти. Однако введенные Евросоюзом санкции дают такое преимущество.

Российскую нефть в Польше планируют заменить за счет контрактов с Saudi Aramco, поставок из Нигерии, Анголы, региона Северного моря и с Норвежского шельфа.

Ранее редакция сообщала, что в России согласованы ответные меры на потолок цен на нефть. В проекте указа президента говорится, что РФ не продаст нефть, если в контракте получателем будет значиться страна, поддержавшая санкции Евросоюза, а также, если потолок цен в нем фигурирует как условие.

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