Рекламодателям

В России впервые за семь лет на 20% упали продажи смартфонов

  • 28/12/2022, 10:10
Автор:
В России впервые за семь лет на 20% упали продажи смартфонов
При этом средний чек на смартфон снизился на 5% за год, до 22,5 тыс. рублей

Почти за год в России было продано около 24 млн новых устройств. Это на 20% меньше, чем годом ранее, передают «Известия» со ссылкой на статистику «М.Видео-Эльдорадо».

По данным Mobile Research Group, предполагается, что в нынешнем году будет продано 26,5 млн новых смартфонов против 32,5 млн в 2021 году. Снижение продаж не изменится и по-прежнему будет составлять около 20%.

За последний год на рынке сильно сократилась доля устройств Apple и Samsung (с 45% до 30%), при этом заметно выросла доля китайских брендов (с 50% до 65%), делится данными «М.Видео-Эльдорадо».

По количеству продаж в штуках лидером в этом году стал китайский бренд Xiaomi, следом идет китайский Realme, южнокорейский Samsung, спустившийся на третье место, американский Apple и китайский Tecno.

Отмечается, что средний чек на смартфон снизился на 5% за год, до 22,5 тыс. руб.

Причиной обвала продаж смартфонов весной этого года, как и в 2015-м, эксперты называют резкий скачок курсов валют. Кроме того, на рынок оказали существенное влияние следующие факторы: прекращение поставок устройств ведущих мировых брендов, проблемы с логистикой и заморозка программ кредитования и рассрочек. Все это привело к тому, что во втором квартале рынок сократился на треть по сравнению январем–мартом. Однако уже в третьем квартале продажи выросли на 60%, до 7 млн устройств.

Рынок смартфонов удалось стабилизировать лишь к концу года. Это стало возможным за счет поставок китайских смартфонов, уточняет руководитель направления «Телеком» Ozon Алексей Зайцев.

— Китайские бренды укрепили свои позиции на российском рынке в связи с сокращением ассортимента от производителей из других стран. Если в прошлом году их доля в рознице «Мегафона» составляла 46%, то сейчас она достигла 80%. В следующем году мы ожидаем дальнейшего роста продаж китайских смартфонов, – отметил директор по продажам «Мегафона» Давид Борзилов.

Ранее редакция сообщала, что количество не проданных застройщиками Новосибирска квартир насторожило мэрию и правительство области.

Фото: pexels.com — Julia Larson

306

Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : смартфоны продажи кризис бизнес


Спецоперация на Украине

В отечественных вузах появится специальная квота для героев спецоперации
22/12/22 11:09
Путин создал совет по мобилизации
21/12/22 13:09
«Наше присутствие в культурной и образовательной среде ЛНР очень важно»
20/12/22 16:17
импортозамещение в производстве

Пока импортозамещение происходит в отраслях, которые уже производили аналоги импортной продукции

Однако эксперты отмечают, что освободилось много высокотехнологичных ниш, где тоже могут произойти интересные старты.
Читать статью >>
ИТ-рынок

Трансформация рынка IT

Тренды года: импортозамещение, нехватка IT-специалистов и массированные кибератаки.
Читать статью >>
Супер С-тау фабрика

Новосибирские ученые готовы приступать к созданию оборудования для «Супер С-тау фабрики»

По аналогии с тем, как разрабатывают и собирают «начинку» для источника синхротронного излучения «СКИФ».
Читать статью >>
новостройки Новосибирска

В Новосибирске пока всего две новостройки высотой в 33 этажа

Однако общая доля высотного строительства в городе выше, чем в среднем по России.
Читать статью >>

Актуальный разговор

Владислав Кочетков, президент – председатель правления финансовой группы «Финам»

«Российский инвестор консервативен и медленно привыкает к новым ценным бумагам»

Между тем спектр предложений ценных бумаг на рынке вновь начал расширяться.
Все материалы
Лента новостей

«Россети Сибирь» хотят заменить импортные процессоры для энергосистем на отечественные

28/12/2022, 11:38

Пока импортозамещение происходит в отраслях, которые уже производили аналоги импортной продукции

28/12/2022, 11:23

Трансформация рынка IT

27/12/2022, 18:43

Крупнейшие российские сотовые операторы планируют увеличить тарифы в 2023 году

27/12/2022, 17:35
Популярное

В новом году водителей без ОСАГО будут штрафовать по камерам

28/12/2022, 11:41

На вас оформили заем в МФО без согласия ― что делать?

27/12/2022, 18:15

В Новосибирске женщина с полным поражением легких выжила после 2,5 месяцев ЭКМО

27/12/2022, 14:55
Новости компаний

Команда «Ростелекома» подарила сибирским детям новогоднее волшебство

28/12/2022, 11:04

Дмитрий Гришин возглавил Комитет по инновациям в банковской отрасли Ассоциации российских банков

27/12/2022, 16:17

Режим работы Сбербанка 30 декабря – 9 января

27/12/2022, 15:57

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Декабрь 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Ноя    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска