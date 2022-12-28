В России впервые за семь лет на 20% упали продажи смартфонов

Почти за год в России было продано около 24 млн новых устройств. Это на 20% меньше, чем годом ранее, передают «Известия» со ссылкой на статистику «М.Видео-Эльдорадо».

По данным Mobile Research Group, предполагается, что в нынешнем году будет продано 26,5 млн новых смартфонов против 32,5 млн в 2021 году. Снижение продаж не изменится и по-прежнему будет составлять около 20%.

За последний год на рынке сильно сократилась доля устройств Apple и Samsung (с 45% до 30%), при этом заметно выросла доля китайских брендов (с 50% до 65%), делится данными «М.Видео-Эльдорадо».

По количеству продаж в штуках лидером в этом году стал китайский бренд Xiaomi, следом идет китайский Realme, южнокорейский Samsung, спустившийся на третье место, американский Apple и китайский Tecno.

Отмечается, что средний чек на смартфон снизился на 5% за год, до 22,5 тыс. руб.

Причиной обвала продаж смартфонов весной этого года, как и в 2015-м, эксперты называют резкий скачок курсов валют. Кроме того, на рынок оказали существенное влияние следующие факторы: прекращение поставок устройств ведущих мировых брендов, проблемы с логистикой и заморозка программ кредитования и рассрочек. Все это привело к тому, что во втором квартале рынок сократился на треть по сравнению январем–мартом. Однако уже в третьем квартале продажи выросли на 60%, до 7 млн устройств.

Рынок смартфонов удалось стабилизировать лишь к концу года. Это стало возможным за счет поставок китайских смартфонов, уточняет руководитель направления «Телеком» Ozon Алексей Зайцев.

— Китайские бренды укрепили свои позиции на российском рынке в связи с сокращением ассортимента от производителей из других стран. Если в прошлом году их доля в рознице «Мегафона» составляла 46%, то сейчас она достигла 80%. В следующем году мы ожидаем дальнейшего роста продаж китайских смартфонов, – отметил директор по продажам «Мегафона» Давид Борзилов.

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Фото: pexels.com — Julia Larson