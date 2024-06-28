Подозреваемый в серии мошенничеств при аренде квартир задержан в Новосибирске

Сотрудники МВД по Новосибирской области задержали 30-летнего жителя Новосибирска, который подозревается в серии мошенничеств при аренде квартир через интернет.
Возбуждено уголовное дело, обвиняемый находится под подпиской о невыезде.
— В период с апреля по июнь 2024 года гражданин размещал в сети Интернет объявления о сдаче в аренду квартир, якобы расположенных в Новосибирске, Тюмени, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге, — отмечено в сообщении ведомства.
При звонке потенциального арендатора преступник предлагал продолжить беседу в мессенджерах. В переписке он уговаривал людей на перевод некой суммы, называя это «предоплатой» за аренду. Для того, чтобы все выглядело убедительно, мошенник отправлял фото арендуемой квартиры и документы на нее. После получения первого взноса нарушитель закона исчезал.
На данный момент известно о четырех пострадавших. Один находится в Московской области, остальные в Новосибирске. Сумма ущерба около 50 тысяч рублей.
Во время обыска жилища задержанного были изъяты 6 мобильных телефонов, ноутбук, 3 банковские карты и 10 сим-карт.
Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске банда кредитных мошенников обманом выманила 10 млн у россиян.
Источник фото: МВД по Новосибирской области, автор: пресс-служба.
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