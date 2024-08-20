Новый директор назначен в «МЕТРО МиР» в Новосибирске

В новосибирском муниципальном предприятии «Модернизация и развитие транспортной инфраструктуры» (МП «МЕТРО МиР») новым директором назначен Павел Ивахненко. С июня обязанности директора исполнял Вячеслав Денисенко. Информация появилась в Едином государственном реестре юридических лиц.

До того как присоединиться к команде «Метро МиР», Иван Ивахненко занимал должность директора департамента по работе с операторами связи в макрорегиональном филиале «Сибирь» ПАО «Ростелеком» в городе Новосибирске.

Напомним, что в августе компания «СпецТрансСтрой» подала иск в Арбитражный суд Новосибирской области против МП «Метро МиР». «СпецТрансСтрой» требовал признать недействительным решение о расторжении контракта на строительство станции метро «Спортивная», которое было принято в одностороннем порядке.

Ранее редакция сообщала о том, что компания, которая может заменить «Метро МиР», зарегистрирована в Новосибирске.