Пьяного пассажира рейса Новосибирск-Владивосток сняли с самолета за дебош

Пассажира рейса Владивосток – Новосибирск сняли с самолета. Выпивший мужчина хотел занять сразу три кресла, но ему было в этом отказано. Из-за этого он начал скандалить. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Приморскому краю.

Началось все с сообщения диспетчеру аэропорта Владивостока о том, что на борт «Новосибирск-Владивосток» требуется наряд полиции.

Полиция приехала и начала выяснить, что происходит. Выяснилось то, что перед полетом 43-летний житель Кемеровской области обратился к бортпроводникам с просьбой о дополнительном месте. Оно ему нужно было для того, чтобы провести полет лежа.

― Мужчина объяснил свое желание тем, что незадолго до полета у него прошла операция на позвоночник, после которой ему некомфортно сидеть, ― отметили в сообщении.

Однако к удивлению мужчины, в его просьбе было отказано. Естественно он тут же возмутился и начал кричать на стюардессу. Тут-то и стало понятно, что пассажир в алкогольном опьянении. Бортпроводница не растерялась и сообщила в дежурную часть. Кемеровчанина задержали. В участке ему предложили пройти медосведетельствование.

― По данному факту в отношении правонарушителя составлен административный протокол в связи с появление в общественных местах в состоянии опьянения, ― отметили в сообщении.

Ранее редакция сообщала о том, что пилота оштрафовали на 20 тысяч рублей в Новосибирске.