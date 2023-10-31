Как сэкономить на бензине зимой

Снизить расход топлива в самое холодное время года можно с помощью полной очистки автомобиля от снега: не только лобового и заднего стекла, но и крыши, багажника и капота, рассказали эксперты портала «БелНовости».

По словам специалистов, после наступления холодов расход горючего растет из-за необходимости прогревать двигатель и включать печку, но, если сделать машину легче, то аэродинамика станет лучше, и тогда она станет потреблять меньшее количество топлива.

Помимо этого, эксперты порекомендовали убрать все лишние вещи из багажника, чтобы снизить нагрузку на автомобиль, и время от времени проводить проверку давления в шинах, а также не пренебрегать покупкой только качественного топлива и моторного масла.

Ранее редакция сообщала, что эксперты назвали самый востребованный на вторичном рынке автомобиль.