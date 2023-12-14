В мороз сгорело 12 автомобилей в Новосибирске

За неделю суровых морозов 12 раз пожарно-спасательные подразделения Новосибирска выезжали тушить загоревшиеся авто. Об этом сообщает мэрия Новосибирска.

Также отмечается, за последний месяц зафиксировано 25 возгораний машин.

— Главная причина возгораний — способы обогрева транспорта, — сообщают эксперты департамента по чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с административными органами мэрии Новосибирска.

Мэрия напоминает, что для избежания таких неприятных инцидентов нужно знать пять правил:

1. Отогревать автомобиль только специальным оборудованием, но лучше всего обращаться за помощью к профессионалам.

2. Проводить осмотр состояния электрооборудования в машине. Также обслуживать автомобиль нужно своевременно в специализированных центрах.

3. В машине должен быть огнетушитель.

4. Если пожар начался, сразу сообщите об этом на номер 112.

5. Пользуйтесь пунктами обогрева, которые расположены на дорогах Новосибирской области.

Ранее редакция сообщала о том, что мобильные пункты обогрева будут стоять на трассах Новосибирской области.