В мороз сгорело 12 автомобилей в Новосибирске

За неделю суровых морозов 12 раз пожарно-спасательные подразделения Новосибирска выезжали тушить загоревшиеся авто. Об этом сообщает мэрия Новосибирска.
Также отмечается, за последний месяц зафиксировано 25 возгораний машин.
— Главная причина возгораний — способы обогрева транспорта, — сообщают эксперты департамента по чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с административными органами мэрии Новосибирска.
Мэрия напоминает, что для избежания таких неприятных инцидентов нужно знать пять правил:
1. Отогревать автомобиль только специальным оборудованием, но лучше всего обращаться за помощью к профессионалам.
2. Проводить осмотр состояния электрооборудования в машине. Также обслуживать автомобиль нужно своевременно в специализированных центрах.
3. В машине должен быть огнетушитель.
4. Если пожар начался, сразу сообщите об этом на номер 112.
5. Пользуйтесь пунктами обогрева, которые расположены на дорогах Новосибирской области.
Ранее редакция сообщала о том, что мобильные пункты обогрева будут стоять на трассах Новосибирской области.
Фото: Freepik — senivpetro
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