Уборщика отеля отправили в колонию за миллионную кражу в Новосибирске

Суд оставил в силе решение суда первой инстанции по делу Алишера Х. Он признан виновным в краже денег, найденных под матрасом постояльца, и приговорён к 1,5 годам лишения свободы в колонии. Кроме того, его обязали возместить ущерб потерпевшему в размере 980 тысяч рублей.

— Судебная коллегия по уголовным делам Новосибирского областного суда, рассмотрев материалы дела, заслушав мнения сторон, оставила приговор без изменения, — информирует паблик «Суды общей юрисдикции Новосибирской области».

Напомним, что в июне 2023 года Алишер Х., работавший уборщиком в отеле «Азимут», обнаружил под матрасом сумку гостя. Он забрал из неё 980 тысяч рублей, попытался скрыться, но был задержан полицейскими.

Ранее редакция сообщала о том, что полиция ищет воров, укравших инструменты на 250 тысяч рублей в Новосибирске.