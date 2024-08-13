Уборщика отеля отправили в колонию за миллионную кражу в Новосибирске

Суд оставил в силе решение суда первой инстанции по делу Алишера Х. Он признан виновным в краже денег, найденных под матрасом постояльца, и приговорён к 1,5 годам лишения свободы в колонии. Кроме того, его обязали возместить ущерб потерпевшему в размере 980 тысяч рублей.
— Судебная коллегия по уголовным делам Новосибирского областного суда, рассмотрев материалы дела, заслушав мнения сторон, оставила приговор без изменения, — информирует паблик «Суды общей юрисдикции Новосибирской области».
Напомним, что в июне 2023 года Алишер Х., работавший уборщиком в отеле «Азимут», обнаружил под матрасом сумку гостя. Он забрал из неё 980 тысяч рублей, попытался скрыться, но был задержан полицейскими.
Ранее редакция сообщала о том, что полиция ищет воров, укравших инструменты на 250 тысяч рублей в Новосибирске.
Источник фото: предоставлено пресс-службой Новосибирского областного суда.
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru