Резкий рост сообщений о минировании зарегистрировали в Новосибирской области

На оперативном совещании в правительстве региона заместитель начальника Главного управления МВД по Новосибирской области Кирилл Травин рассказал о массовых случаях лжеминирований зданий и торговых центров в регионе в период с 13 по 19 января.

— Поступило 45 сообщений о минировании административных зданий и торговых центров, — сообщил Кирилл Травин.

Заместитель начальника регионального МВД сообщил, что правоохранительные органы провели обследование 49 объектов, в результате чего было эвакуировано свыше 1,4 тысячи человек.

В ходе проверки территорий и зданий не были выявлены взрывные устройства или другие подозрительные предметы, представляющие угрозу.

Стоит напомнить, что санкция по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма» предусматривает наказание до 2-х миллионов штрафа, либо до 10 лет лишения свободы.

Ранее редакция сообщала о том, что суд вынес приговор за сообщение о фейковом минировании в здании ВГТРК в Москве. Он сообщил о минировании из-за желания высказаться на тему, которая обсуждалась на телеканале.