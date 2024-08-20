Рекламодателям

Пьяный подросток на Subaru насмерть сбил пешехода на «зебре» в Новосибирске

  • 20/08/2024, 19:30
Автор: Ольга Кирсанова
Пьяный подросток на Subaru насмерть сбил парня на «зебре» в Новосибирске
Виновник аварии не имел ни водительских прав, ни навыков вождения.

В Новосибирске 17-летний подросток за рулем автомобиля Subaru Impreza насмерть сбил 19-летнего парня, переходившего дорогу по «зебре». Трагедия произошла в Первомайском районе города в новогоднюю ночь.

По данным следствия, в ночь на 1 января 2024 года подросток, не имея водительского удостоверения и навыков вождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, курсировал по улицам города. Двигаясь по Первомайскому району он на полной скорости сбил переходившего проезжую часть в зоне пешеходного перехода парня. От полученных травм 19-летний житель города через несколько дней скончался в больнице.

В отношении подростка было возбуждено уголовное дело.

— Заместитель прокурора области утвердил обвинительное заключение. Уголовное дело направлено в Первомайский районный суд для рассмотрения по существу. На момент направления уголовного дела в суд обвиняемый достиг совершеннолетия, — рассказала старший помощник прокурора Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Дарья Манилова.

Ранее редакция сообщала о том, что суд арестовал водителя черного Mercedes, который насмерть сбил женщину-пешехода на улице Большевистской. Виновника аварии объявили в розыск и через несколько часов обнаружили его Mercedes в гараже в центре города. Машина была без регистрационных номеров. Позже был задержан и сам водитель. Им оказался 24-летний местный житель, у которого не  было водительских прав.

Источник фото: предоставлено пресс-службой СК РФ по НСО

1

Рубрики : Право&Порядок

Регионы: Новосибирск

Теги : уголовное дело пешеход погиб на зебре Первомайский район ДТП с погибшим


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Erid:F7NfYUJCUneLt2MCAVc3ЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneLt2MCAVgLЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Заельцовская
25 минут
Реклама. Рекламодатель: Реклама. Рекламодатель ООО УК «Согласие»

Erid:F7NfYUJCUneLt2MCAVkmЖК «Grando»

ЖК «Grando»

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneLs1ucMYA3ЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneLt2MCAVkoЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneLt2MCAVbyЖК Сподвижники

ЖК Сподвижники

Пл.Маркса
20 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Андрей Колесников: Срок интеллектуальной защиты брендов ушедших из России компаний заканчивается

Андрей Колесников: Срок интеллектуальной защиты брендов ушедших из России компаний заканчивается

Если бренд три года не использовался в России, то он может сменить владельца.
Все материалы
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Пьяный подросток на Subaru насмерть сбил пешехода на «зебре» в Новосибирске
20/08/24 19:30
Право&Порядок
Дроны для уборки улиц могут появиться в Новосибирске
20/08/24 19:00
Город Технологии
Памятник Александру III предложили перенести из-за нового моста в Новосибирске
20/08/24 18:30
Город История
В Новосибирске создадут производство грампластинок за 150 млн рублей
20/08/24 18:15
Бизнес
Начальник отделения «Почты России» получила срок за кражу 5 млн под Новосибирском
20/08/24 17:56
Право&Порядок
Два 13-летних подростка попытались украсть энергетики в Новосибирске
20/08/24 17:30
Происшествия
Хоккейный клуб «Сибирь» расторг контракт с защитником
20/08/24 17:15
Спорт
Разрешение на строительство четвертого моста в Новосибирске продлили
20/08/24 17:00
Бизнес Власть
Эксперт оценил потенциал «семейной ипотеки» в Новосибирске
20/08/24 16:30
Недвижимость Общество
Доходность вкладов в Новосибирске в два раза выше, чем инвестиций в недвижимость
20/08/24 16:00
Рынки Финансы
Неадекват разбил балкон и угрожал всем на улице в Новосибирске
20/08/24 16:00
Происшествия
Кровавый гриб нашли в лесу Новосибирской области
20/08/24 15:30
Общество
Новый директор назначен в «МЕТРО МиР» в Новосибирске
20/08/24 15:15
Власть Отставки и назначения
Пьяного мужчину задержали в аэропорту Новосибирска
20/08/24 15:00
Право&Порядок
Алексей Колмаков уходит из Минстроя Новосибирской области
20/08/24 14:45
Власть Отставки и назначения
Контракт с подрядчиком Октябрьского моста расторгнут 24 августа
20/08/24 14:30
Бизнес Власть Город
Пропавшая женщина-грибник сама вышла к спасателям в Новосибирской области
20/08/24 14:00
Происшествия
За парковку на газонах и детских площадках в Новосибирске поймали 220 водителей
20/08/24 13:30
Власть Общество Право&Порядок
Экс-глава СО РАН Александр Асеев обжалует приговор в Верховном суде России
20/08/24 13:21
Право&Порядок
За изуродованный лифт и украденную у таксиста куртку пошел под суд житель Новосибирска
20/08/24 13:00
Право&Порядок
Популярное
Опубликован Лунный посевной календарь на август 2024 в Новосибирске
27/07/24 11:00
Общество
Воспитательницу, которая заразила девять детей туберкулезом, отдали под суд
21/06/24 16:43
Почти 200 человек госпитализированы с подозрением на ботулизм в России
18/06/24 14:24
Черная Фасоля ищет дом
10/06/24 12:13
Пушистая красавица с доверчивым взглядом ищет дом!
28/05/24 13:53
Ночью в музеях города посетители смогут увидеть НЕреальный Новосибирск
17/05/24 9:00
Культура
Новости компаний
«Россети Новосибирск» заменили уничтоженную погрузчиком опору ЛЭП и восстановили электроснабжение по нормальной схеме
20/08/24 15:19
Банк Уралсиб вошел в Топ-3 лучших автокредитов на покупку подержанных автомобилей
19/08/24 11:02
Как зафиксировать низкую ставку по кредиту
19/08/24 9:00
«Россети Новосибирск» завершают прокладку питающих линий для микрорайона «Клюквенный»
14/08/24 13:57
Банк Уралсиб увеличил портфель автокредитов в 1,3 раза по итогам 1 полугодия
14/08/24 9:00
Банк Уралсиб стал партнером Дня физкультурника в Красноярске
13/08/24 11:00

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Август 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июл    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска