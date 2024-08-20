Пьяный подросток на Subaru насмерть сбил пешехода на «зебре» в Новосибирске

В Новосибирске 17-летний подросток за рулем автомобиля Subaru Impreza насмерть сбил 19-летнего парня, переходившего дорогу по «зебре». Трагедия произошла в Первомайском районе города в новогоднюю ночь.

По данным следствия, в ночь на 1 января 2024 года подросток, не имея водительского удостоверения и навыков вождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, курсировал по улицам города. Двигаясь по Первомайскому району он на полной скорости сбил переходившего проезжую часть в зоне пешеходного перехода парня. От полученных травм 19-летний житель города через несколько дней скончался в больнице.

В отношении подростка было возбуждено уголовное дело.

— Заместитель прокурора области утвердил обвинительное заключение. Уголовное дело направлено в Первомайский районный суд для рассмотрения по существу. На момент направления уголовного дела в суд обвиняемый достиг совершеннолетия, — рассказала старший помощник прокурора Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Дарья Манилова.

Ранее редакция сообщала о том, что суд арестовал водителя черного Mercedes, который насмерть сбил женщину-пешехода на улице Большевистской. Виновника аварии объявили в розыск и через несколько часов обнаружили его Mercedes в гараже в центре города. Машина была без регистрационных номеров. Позже был задержан и сам водитель. Им оказался 24-летний местный житель, у которого не было водительских прав.