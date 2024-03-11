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Пьяный водитель, насмерть сбивший двух девушек, ответит в суде Новосибирска

  • 11/03/2024, 11:54
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Пьяный водитель, насмерть сбивший двух девушек, ответит в суде Новосибирска
Трагедия произошла на улице Выборной.

В Октябрьский районный суд Новосибирска передано дело 37-летнего водителя, насмерть сбившего двух девушек-пешеходов на улице Выборной. Трагедия произошла вечером 17 ноября 2023 года. Пьяный мужчина за рулем автомобиля Nissan мчался по улице Выборной, когда две девушки переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель не остановился и даже сбросил скорость — на полном ходу он буквально влетел в пешеходов. В результате ДТП одна из пострадавших от полученных травм скончалась на месте, другая позже умерла в больнице.

Как отметили в городском ГИБДД, виновник аварии ранее был лишен водительских прав за отказ от медосвидетельствования на состояние опьянения.

На сибиряка возбудили уголовное дело по статьям «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, совершенное лицом в состоянии опьянения и лишенным права управления автомобилем» и «Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за отказ от прохождения медосвидетельствования».

— В ноябре прошлого года обвиняемому была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. На автомобиль, в целях последующей конфискации и обращения в доход государства, наложен арест. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Октябрьский районный суд, — пояснили в прокуратуре Новосибирской области.

За совершенные преступления мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Фото, видео предоставлено прокуратурой Новосибирской области.

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Рубрики : Право&Порядок

Регионы: Новосибирск

Теги : смертельное ДТП на Выборной арест пьяного водителя


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