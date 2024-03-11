76 человек пропали в Новосибирской области в феврале

Родственники пропавших людей в феврале обращались в поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» в Новосибирской области, чтобы найти своих близких. Всего было организовано 76 поисков.
Живыми были найдены 46 сибиряков, погибшими нашли трех.
— Поиски тех, кто не найден, продолжаются: распространяются ориентировки, проверяются свидетельства, — мговорится в сообщении паблика отряда во ВКонтакте.
По всей стране волонтеры отряда искали в прошлом месяце 2990 пропавших. Большинство из потерявшихся нашлись (2020 человек). Погибли 136 человек, а у 148 человек нашли родных.
В отряде пояснили, что часть поступающих заявок относятся к ситуациям, в которых отряд помочь не может и вынужден отказывать в поиске.
Ранее редакция сообщала о том, что потерявшихся более полугода назад мать с ребенком ищут в Новосибирске.
Фото: Freepik — freepik
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