Пьяный водитель сшиб ворота кадетского корпуса в Новосибирске

В Новосибирске ночью произошло неприятное происшествие: автомобиль каршеринговой компании въехал в закрытые ворота Сибирского кадетского корпуса. Инцидент был запечатлён камерами видеонаблюдения. На кадрах видно, как машина на высокой скорости врезается в забор, после чего разворачивается и уезжает с места аварии.

В региональном МВД подтвердили эту информацию.

— 40-летний мужчина, находившийся за рулём автомобиля, был в состоянии алкогольного опьянения, — подчеркнули в сообщении.

В отношении него составлен административный протокол, проводится расследование. Водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортным средством на срок от полутора до двух лет.

Ранее редакция сообщала о том, что девочка 10 лет погибла в ДТП под Новосибирском. Прокуратура начала проверку происшествия.