Пять иркутских депутатов отправили в отставку

Власти города Черемхово и Черемховского района Иркутской области по требованию прокуратуры досрочно прекратили полномочия пяти депутатов в связи с утратой доверия. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

— В нарушение антикоррупционного законодательства не были представлены сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатом думы городского округа за отчетный 2022 год, а четырьмя депутатами представительных органов сельских поселений Черемховского района — в течение четырех месяцев со дня их избрания, — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что последними в период декларационной кампании не представлялись сведения о расходах либо сообщения об их отсутствии. В результате прокурорского вмешательства думами приняты решения о досрочном прекращении полномочий пяти депутатов в связи с утратой доверия.

На легитимность дум уход пяти депутатов не повлиял.

Город Черемхово является административным центром Черемховского района. Население города — почти 50 тыс. человек, поселений района — 27,7 тыс.

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