Банк России выявил новую схему обмана граждан

Эксперты Банка России выявили, что мошенники стали активно использовать QR-код. Объявления с кодом и информацией о якобы положенной социальной выплате преступники размещают в общественных местах. Об этом сообщает пресс-служба Сибирского ГУ Банка России.

Когда человек сканирует QR-код, он попадает в чат-бот в мессенджере. Далее выясняется, что ему положена выплата. Это может быть пособие для социально незащищенных слоев населения, выплаты студентам, семьям с детьми — у мошенников заготовлен целый перечень таких обещаний. Далее злоумышленники под предлогом оформления полагающейся выплаты запрашивают у человека личные и финансовые сведения.

— Подобные объявления чаще всего появляются на стенах домов, в подъездах, на остановках и парковках. Когда человек общается с чат-ботом, это вызывает у него дополнительное доверие. Создается ощущение взаимодействия с сервисом официального ведомства. На самом же деле цель мошенников одна — под любым предлогом узнать персональные данные потенциальной жертвы, — отметил Андрей Кутень, эксперт Сибирского ГУ Банка России.

Банк России напоминает, что, если человек все-таки стал жертвой мошенников, следует немедленно заблокировать карту. Сделать это можно с помощью мобильного приложения, в личном кабинете на сайте банка. Или позвонив на горячую линию по телефону, указанному на оборотной стороне карты. Также можно обратиться непосредственно в офис банка. В течение суток после получения сообщения о списании средств необходимо написать заявление о несогласии с операцией и обратиться в полицию.

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