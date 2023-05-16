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Штрафы за проезд большегрузов через дамбу ГЭС предлагают увеличить в 300 раз

  • 16/05/2023, 18:03
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проезд большегрузов по дамбе ГЭС
А также установить на въездах рамки для ограничения проезда фур по габаритам.

— По данным ТУАД, в 2018 году по региональной дороге от Верх-Тулы до конечной на ГЭСе, от которой начинается муниципальная улица Софийская, проехали 1,8 млн авто, в 2022 году — 2,792 млн, то есть за 5 лет интенсивность движения выросла на 54%. Трафик грузовиков увеличился за этот же период с 162,3 до 276,6 тысячи. В сегменте большегрузов только за 2020-2022 годы рост составил 81%, — сообщил в ходе круглого стола президент Сибирской ассоциации автомобильных перевозчиков Вячеслав Трунаев. — Спусковым крючком для роста трафика в этой части Новосибирска стало открытие в 2017 году хорошего проезда от Верх-Тулы до совхоза «Морской» с выходом на ОбьГЭС. После этого большегрузы, которые идут с трассы «Иртыш», нашли для себя более короткий и комфортный путь с выходом на Софийскую и далее на Чуйский тракт.

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При этом он напомнил, что для большегрузов общей массой свыше 3,5 тысячи тонн проезд по дамбе ГЭС запрещен, а на участке по Софийской в районе жилой зоны штраф за нарушение запрета составляет 500 рублей.

— Если большегруз оплачивает штраф в течение льготного периода, то он составляет всего 250 рублей. А если фуры проезжают паровозиком, то он списывается с первой машины, а потом раскидывается на всех, — констатировал Трунаев. — Причем новосибирские перевозчики требования проезда по спальным районам и ГЭС не нарушают. В основном это касается транзитного транспорта.

Он заявил, что в долгосрочной перспективе эту проблему можно решить за счет строительства Восточного обхода и Южного транзита, но она крайне актуальна и в настоящее время из-за того, что дороги разрушаются от запредельной нагрузки, а бюджеты не резиновые.

— Если установлено ограничение движения на этом участке дороги, то что мешает ее владельцу и надзорным органам обеспечить соблюдение закона? — поинтересовался член регионального штаба Общероссийского народного фронта, координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ» Александр Стефанов. — Если мы не будем соблюдать действующее законодательство, то что бы мы ни делали, все остальное будет бессмысленно.

Начальник службы безопасности филиала ПАО «РусГидро» – Новосибирская ГЭС Антон Якушев сообщил, что на здании ГЭС с 2019 и 2020 годах были установлены видеокамеры для контроля движения, но большегрузы закрывают знаки, проезжая дамбу.

— Органами ДПС и ГИБДД периодически организуется профилактический контроль, но как только появляется экипаж, грузопоток исчезает, а когда экипаж уезжает, тут же возобновляется, — констатировал он.

Председатель Федерации автовладельцев России в Новосибирске Вячеслав Ашурков предложил выйти на депутатов с разработкой законодательной инициативы о повышении штрафов для большегрузов, отметив, что оплата в 250 рублей с учетом разрушения дорог «просто смешная». Вячеслав Трунаев считает, что штраф должен вырасти до уровня, сопоставимого с платежом за первое нарушение по весогабаритному контролю — 150 тысяч рублей.

— Если водитель большегруза получит такой штраф, то он в другой раз подумает ехать ли ему через спальный район или нет, — добавил он. — Это не требует вложения средств из бюджета и пресечет нарушения.

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Ашурков также предложил усилить контроль со стороны ГИБДД, причем не только в этой части Новосибирска, но и в других локациях, где большегрузы объезжают федеральные дороги по региональным и муниципальным трассам. Антон Якушев отметил, что в 2020-2021 годах на плотине ГЭС планировалось установить пост весогабаритного контроля, но эти планы до сих пор не реализованы.

Министр транспорта Новосибирской области Анатолий Костылевский согласился, что большегрузы нередко используют Софийскую и дамбу ГЭС как платную трассу.

— Я согласен с необходимостью увеличивать штрафы, но я бы предложил мэрии рассмотреть вопрос по ограничению движения не по общей массе, а по нагрузке на ось. При нарушении этого критерия — уже другие штрафы, а сотруднику ГИБДД при проверке достаточно взять ПТС автомобиля, не нужно его взвешивать. Для этого необходимо срочно изменить схему движения и поставить другие знаки, — пояснил Анатолий Костылевский.

Председатель транспортного комитета регионального парламента Валерий Ильенко сообщил, что депутаты рассмотрят предложения, с которыми к ними выйдут общественники, и предложил еще одну альтернативу:

— Городу нужно пересмотреть маршруты движения, установить на дамбе габаритные рамки, отсекающие большегрузы. Да, они также ограничат движение автобусов большой вместимости, но их можно заменить автобусами малого или среднего класса.

Предложения по ограничению движения большегрузов по дамбе ГЭС и спальным районам Новосибирска представители СААП и общественники намерены отправить в исполнительные и законодательные органы власти.

 

Ранее редакция сообщала о том, кто будет взвешивать большегрузы в Карасуке. 

Фото редакции

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Рубрики : Власть Бизнес Транспорт Город

Регионы: Новосибирск

Теги : Ремонт дорог проезд большегрузов Дамба ГЭС Вячеслав Трунаев Вячеслав Ашурков Валерий Ильенко Анатолий Костылевский Александр Стефанов


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