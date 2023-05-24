Экологи призывают не использовать воздушные шары на последнем звонке и выпускном

В Новосибирске во всех школах звучат последние звонки. Одной из традиций, прочно закрепившихся на этот праздник стали воздушные шары, которые красиво выпускаются в небо. Однако экологи просят изменить традицию и перестать запускать шары, так как они наносят непоправимый вред окружающей среде, становясь из красивой традиции в мусор и опасный корм для птиц.

— Отправленные в небо воздушные шары опасны тем, что могут намотаться на провода и спровоцировать замыкание. Также их могут принять за пищу и съесть животные или птицы, что может привести к их гибели, — отметил и.о. министра природных ресурсов и экологии Новосибирской области Валерий Шрейдер.

Он подчеркнул, что законодательного запрета на запуск воздушных шаров нет и каждый определяет для себя сам — запускать шары или ограничиться другими атрибутами праздника.

— Это может быть шоу мыльных пузырей, запуск воздушных змеев, танцевальные и песенные флешмобы, зажжение свечей, высадка деревьев. В таком случае мероприятие не только запомнится каждому как счастливое личное событие, но и станет вкладом в общее будущее – в сохранение окружающей среды нашего региона, — уточнил Валерий Шрейдер.

«Последний звонок» отмечают во многих странах. Например, в Китае принято в этот день выбрасывать из окон связанные с учебой предметы (после обряда, школьники сами убирают за собой реквизит). В Германии старшеклассники высаживают деревья и кустарники на территории школы, чтобы оставить здесь память о себе. В Малайзии последний звонок напоминает фестиваль Холи — там подростки обливают друг друга разноцветными красками.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске началась пора последних звонков.