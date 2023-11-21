Ученые назвали продукты, которые продлевают жизнь

Ученые из Университета Бергена сообщили, что для долгой жизни и хорошего самочувствия важно есть поменьше колбасы и сосисок и побольше орехов и цельнозерновых продуктов. Соответствующие результаты исследования публикует издание PubMed National Library of Medicine.

Согласно руководству, разработанному Национальной службой здравоохранения (NHS) Великобритании, в день необходимо съедать пять порций фруктов и овощей, при этом важно сократить употребление углеводов, сахара, жиров и соли.

Также эксперты советуют предпочесть сладким газированным напиткам воду, орехи и цельнозерновыхе продукты (хлеб, хлопья).

Ученые провели исследование с участием почти 470 тысяч добровольцев среднего возраста, которые рассказали о своих пищевых привычках. Затем были собраны сведения о состоянии их здоровья. Далее на протяжении какого-то времени после окончания опроса ученые фиксировали, какие участники ушли из жизни и в каком возрасте.

В результате стало ясно, что люди, которые ели много обработанного мяса (колбаса, сосиски), мучного и часто пили сладкие газированные напитки, жили меньше тех, кто придерживался более здорового рациона. Также с большей продолжительностью жизни было связано употребление орехов, цельных злаков, фруктов и бобовых.

Исследователи уверены, что даже самое малое изменение пищевых привычек в лучшую сторону (например, сокращение сахара) может повлиять на увеличение продолжительности жизни на год.

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