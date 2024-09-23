Пять тысяч новосибирцев пожаловались губернатору на Колыванский полигон

Более 5 тысяч жителей Колыванского район (20% жителей района) и 25 депутатов района (из 27) обратились к губернатору Новосибирской области Андрею Травникову, сообщила пресс-служба партии СЗРП. Как отмечается в обращении, после изменения схемы вывоза мусора прием отходов на Колыванский полигон вырос в 4.5 раза. В результате нормы складирования ТКО на свалке не соблюдаются.

— Р.п. Колывань превратился в место складирования бытового и крупногабаритного мусора из Коченевского района, а также других близлежащих муниципалитетов. Мы ежедневно видим во что превращается зеленая зона, на которой расположены в том числе, и земли сельскохозяйственного назначения .., — отметил депутат Колыванского райсовета от СРЗП Иван Бочаров.

В обращении отмечается, что ответы из профильных министерств о проблеме носят формальный характер, что не устраивает ни депутатский корпус, ни жителей района.

Напомним, недавно, отвечая на запрос общественника Евгения Митрофанова в МинЖКХ Новосибирской области сообщали, что полигон ТКО в Колыванском районе эксплуатируется ненадлежащим образом, складирование ТКО осуществляется за границами полигона. В ведомстве пояснили, что в июле-августе 2024 года с участием представителей подведомственного министерству ГКУ «Проектная МинЖКХиЭ НСО», администрации района и организации, эксплуатирующей полигон — ООО «Полигон-К» была проведена выездная проверка, где выявлено это нарушение. В итоге «Полигон-К» было рекомендовано обеспечить надлежащее содержание полигона и даны рекомендации по его эксплуатации в соответствии с санитарными правилами. Администрации района поручено усилить контроль за эксплуатирующей организацией и использованием земельного участка, прилегающего к полигону.

В пресс-службе МУП «Спецавтохозяйстве» редакции Infopro54 пояснили, что в соответствии с действующим законодательством, регоператор отвечает за сбор, транспортирование, обработку и размещение на полигонах твердых коммунальных отходов.

— Организацией, эксплуатирующей полигон, является ООО «Полигон-К», она же несет ответственность за складирование твердых коммунальных отходов и содержание полигона. Экипажи спецтранспорта располагают отходы согласно распоряжениям сотрудников ООО «Полигон-К», — говорится в сообщении от МУП «САХ», полученном редакцией.

Договор аренды земельного участка для размещения свалки твердых бытовых отходов был заключен между администрацией Колыванского района и ООО «Полигон-К» в июне 2011 года. Его содержание вызывает нарекания жителей и администрации уже несколько лет. Как показали проверки, инициированные главой района, депутатами Советов депутатов на основании жалоб населения, использование участка происходит с грубейшими нарушениями. На объекте не соблюдаются меры по содержанию ТБО. Это приводит к засорению мусором смежных земельных участков, появлению несанкционированных свалок на близлежащих территориях, загрязнению окружающей среды.

В мае 2024 года на совещании в администрации Колыванского района, представитель компании-арендатора полигона представил дорожную карту работ, в которой отмечены планируемые работы и сроки их исполнения.

Ранее редакция сообщала о том, что Левобережному мусорному полигону добавили земельные участки.