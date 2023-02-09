Пять вопросов об ипотеке, ответы на которые знают только эксперты

От того, насколько профессионально оказывается поддержка, напрямую зависит будущее благополучие клиента. О чем надо подумать, прежде чем искать квартиру мечты, рассказывает эксперт банка АКЦЕПТ Александр Фролов.

Что лучше делать сначала: искать квартиру или идти в банк за ипотекой?

Обычно потенциальный заемщик сначала ищет подходящую квартиру, тратит время и усилия, затем обращается в банк и… получает отказ. Дело в том, что банк дает ипотеку не «под квартиру», а «под конкретного человека», исходя из его платежеспособности, кредитной истории и других факторов. Мы рекомендуем сначала получить одобрение на ипотеку, а потом уже подбирать варианты и вносить предоплату.

Если выбранная заемщиком квартира по той или иной причине не устроит банк, кредит конкретно на нее не дадут. Но сама возможность взять ипотеку в этом банке у клиента останется. Особенно это важно при покупке квартиры на вторичном рынке.

Как выбрать банк, куда обратиться с вопросом о будущей ипотеке?

— Точно не рекомендую полагаться на всевозможные рейтинги и рэнкинги. Предложения большинства банков унифицированы, а ваше обращение — уникально. Лучше изучите сайты банков, обратите внимание на ставки и — особенно важно — на дополнительные условия. Например, в банке АКЦЕПТ есть возможность использовать материнский капитал в качестве первоначального взноса или для гашения кредита; необязательно личное и титульное страхование; возможно предоставление справки по форме банки и еще ряд небольших, но значимых преимуществ для клиента. Подробности можете узнать на сайте

Как оценивать величину процентной ставки?

— Сейчас в среднем ставка при приобретении жилья на вторичном рынке составляет около 11%. Все, что ниже — это выгода для клиентов.

Наш банк предлагает большой набор ипотечных программ, в том числе на приобретение жилья на вторичном рынке ставки от 9,8% годовых

Как рассчитать оптимальную сумму необходимого займа?

— Если банк одобрил сумму меньше желаемой, уточните у кредитного менеджера, как можно увеличить размер ипотеки. Обычно мы предлагаем заемщику изменить срок кредита, погасить действующие обязательства, указать дополнительный источник дохода, привлечь созаемщика. В нашем банке мы, кстати, допускаем привлечение до трех созаемщиков. Но если банк готов дать больше, чем нужно, это не значит, что нужно использовать все деньги. В рамках одобренного лимита можно взять только необходимую вам часть.

Как действовать, если хотите приобрести квартиру в новостройке?

При покупке квартиры в новостройке порядок действий меняется. Здесь лучше сначала выбрать подходящий объект, а уже затем уточнить у застройщика список банков-партнеров и их кредитные предложения на этот жилой комплекс.

Если сделать наоборот, можно получить ипотеку в банке, который не работает с нужным заемщику объектом или делает это на невыгодных условиях. Банк АКЦЕПТ работает с резиденцией «Маяковский» на эксклюзивных условиях, можете посмотреть на нашем сайте. Они очень привлекательны для объекта недвижимости такого уровня. Для тех, кто не рассматривает для себя покупку в премиальном сегменте, мы предлагаем выбрать ипотечный продукт , по возможности — с господдержкой. В АКЦЕПТЕ по программе «Ипотека с Государственной поддержкой» действуют ставки от 7,5%, Это самый выгодный способ приобрести квартиру в новостройке. Уверен, что для каждого клиента модно найти хорошее финансовое решение для покупки объекта недвижимости.

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Фото предоставлено банком