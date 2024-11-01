Все необходимое под рукой: как Новосибирск реализует концепцию 15-минутного города

«Город-пятнадцатиминутка»

Многофункциональность жилых комплексов формирует новый вектор развития современного Новосибирска. Девелоперы стремятся использовать территорию максимально эффективно и создавать удобные и комфортные районы. В них жилье находится в пешей доступности от разнообразных социальных и коммерческих объектов.

Концепция пятнадцатиминутного города вписывается в эту парадигму.

— Данная многофункциональная модель градостроительного развития территорий приходит на смену монофункциональной модели (спальные жилые районы, промышленные районы, районы деловой активности и т. д.), — говорит президент Фонда «Институт экономики города» Надежда Косарева.

По ее словам, привлекательность такой модели для жителей связана с возможностью удовлетворять большинство своих потребностей в непосредственной близости от места проживания, а для города в целом — снизить нагрузку на транспортную инфраструктуру и повысить базу для экономики.

— В Новосибирске последние несколько лет активно развивается строительный рынок. Клиентоориентированные застройщики поняли, что идея, заложенная в проект, внешний вид, наполненность, инфраструктура и даже качество работ на строительной площадке могут влиять на ценообразование и привлекательность объекта. Они стали тщательнее разрабатывать концепции своих проектов, тем самым улучшая их. В результате у Новосибирска появляются жилые комплексы один лучше другого, что не может не радовать, — уверен брокер, учредитель компании Nazarov&Partners Александр Назаров.

Одним из девелоперов, поддерживающих концепцию пятнадцатиминутного города в Новосибирске, является компания VIRA. Соучредитель и CEO девелоперской компании VIRA Александр Савельев считает, что реализация мультиформатных проектов сегодня диктуется временем.

— Пятнадцатиминутные города — это не просто модное урбанистическое веяние, а жизненная необходимость. Долгое время жители мегаполисов воспринимали ежедневные многочасовые передвижения как норму. Однако сегодня перед властями и девелоперами встала задача: переосмыслить концепцию городской жизни, избавиться от огромных расстояний, которые нужно преодолевать, чтобы добраться до работы, школы и другой важной инфраструктуры. Думаю, каждый житель мегаполиса хочет, чтобы все необходимое для комфортной жизни было в пешей доступности от дома. Концепция мини-города позволяет это реализовать.

По мнению эксперта, реализация этой концепции особенно актуальна для отдаленных районов города.

ЖК Grando

Требования растут

Александр Савельев отмечает, что локация всегда являлась одним из важнейших параметров при выборе квартиры, поэтому застройщик должен уметь превратить любую территорию в благоустроенный район, где будет комфортно жить и работать.

Тренд на создание рабочих пространств не теряет своей актуальности. Это связано с тем, что все больше людей переходят на гибридный формат работы и удаленную занятость.

— Ведущие застройщики адаптируются под новые реалии и начинают включать в концепцию ЖК коворкинги, офисы, места для деловых встреч. К слову, наш проект GRANDO — один из первых ЖК Новосибирска, где есть коворкинг, — отмечает эксперт.

Александр Назаров подчеркивает, что основные требования горожан к приобретаемой недвижимости, независимо от класса жилья — «эконом», «комфорт», «бизнес» или «премиум», остаются примерно одинаковыми. Одним из главных критериев выбора является безопасность.

— Безопасность в проектах застройщиков воплощается по-разному: от охраны или консьержа в домах до закрытой территории с видеокамерами по периметру. Этот вопрос часто обсуждается. Одних людей раздражают заборы, другим, напротив, важно, чтобы на придомовую территорию не проникали посторонние, третьи вообще не готовы платить за дополнительные опции. Но всем однозначно хочется жить в безопасности, — уточняет Александр Назаров.

Все чаще горожане обращают внимание на наличие в доме специальных помещений для хранения велосипедов, колясок, самокатов и прочей прогулочной техники. Немаловажным становится близость спортивных объектов, пунктов выдачи распространенных маркетплейсов, площадок для выгула собак.

— Практически никто из застройщиков не обращает внимания на владельцев животных, а их в каждом доме немало. Уверен, что организация территории для выгула животных может стать одним из решающих моментов и сможет привлечь жителей. Условия содержания ужесточаются, а условий нет. Но! Под площадку застройщику нужно выделить достаточно большой кусок земли и пожертвовать своей прибылью. Площадка для выгула повысит привлекательность комплекса с маркетинговой точки зрения, но вряд ли сильно увеличит стоимость квадратного метра и компенсирует потери от ее строительства, — подчеркивает Александр Назаров.

Перспективы концепции

Руководитель группы S2, председатель Новосибирского союза архитекторов Петр Долнаков не считает концепцию пятнадцатиминутного города новой. По его словам, она активно реализуется с советских времен, где в микрорайонах, которые сейчас называются устаревшей застройкой или вторичным жильем, все образовательные, досуговые и прочие учреждения находились в прямой доступности, максимум в 10-15 минутах ходьбы.

— В новых реалиях, пятнадцатиминутный город подразумевает фактически наличие всей инфраструктуры во дворе. Сейчас идет битва за платежеспособное население, которое готово платить не за фасад и разнообразные планировочные решения, а за среду, которая его окружает. Чтобы человек, выходя из подъезда, мог ощутить возможность быстрого получения не только базовых услуг, таких как образование и медицина, но и услуг, где он может реализовать себя в других ипостасях: хобби, спорт, работа. Только при условии создания мест приложения труда в радиусе жилья мы можем говорить о пятнадцатиминутном городе и о по-настоящему комплексном развитии территорий. В противном случае речь идет только об улучшении жилищных условий, — подчеркивает собеседник редакции.

Архитектор, городской планировщик Никита Васильченко, напротив, говорит о том, что Новосибирск только в начале пути реализации концепции пятнадцатиминутного города, поскольку во многих жилых районах еще остро ощущается нехватка социальной инфраструктуры, а многим горожанам, чтобы добраться до работы и социокультурных объектов, нужно не меньше часа.

— Из-за такой ситуации город в первую очередь стал уплотнять существующую городскую ткань, добавлять социальные обязательства для новых объектов, а многие девелоперы начали закладывать в свои проекты дополнительные, уникальные нежилые функции: коворкинги, соседские, образовательные центры, арт-галереи. Мультифункциональность новых комплексов — будущее городов, однако о Новосибирске, как о пятнадцатиминутном городе мы сможем говорить в полной мере только в случае междисциплинарного подхода к этому вопросу со стороны как города, так и бизнеса, — считает эксперт.

По мнению Александра Назарова, на сегодняшний день концепции пятнадцатиминутного города в Новосибирске на 100% не соответствует ни один жилой комплекс. В каждом не хватает каких-либо сервисов: социальных объектов, офисных помещений, транспортной инфраструктуры. Но практически все крупные проекты в городе возводятся, опираясь на эту концепцию.

— Спрос растет, люди хотят жить качественно при меньших затратах времени. Поэтому успех гарантирован застройщикам, которые будут тщательнее продумывать архитектуру, наполнять жилые комплексы коммерческими пространствами и объектами на все случаи жизни. На мой взгляд, в Новосибирске уже появился тренд, когда застройщики при реализации крупных проектов, возводят не только детские сады и школы, но и торговую, сервисную, офисную недвижимость. Возможно, данные вопросы нужно решать в связке с городом и при комплексном освоении территории. В любом случае это позитивная история, и она точно в Новосибирске существует и будет развиваться, — резюмирует эксперт.

Компания VIRA — один из застройщиков, поддерживающих концепцию пятнадцатиминутного города в Новосибирске. Жилые комплексы GRANDO и «Сподвижники» полностью соответствуют этим принципам. Основной акцент в них сделан на создание комфортного жилья с развитой инфраструктурой. GRANDO расположен в пяти минутах от метро, в самом центре Новосибирска. Это один из первых ЖК города, где есть коворкинг: здесь жители комплекса смогут решать рабочие задачи, в буквальном смысле, не выходя из дома. В проекте продумана сервисная составляющая — еще на этапе строительства было создано «Агентство заботливых решений» (собственная управляющая компания «Атмосфера» компании VIRA). Жилой комплекс «Сподвижники» возводится в локации, где только планируется развитие инфраструктуры. Здесь будут построены школа и детский сад, а также разместятся тщательно подобранные под нужды жителей торгово-офисные помещения: магазины, кафе, службы доставки, салоны красоты. Одной из особенностей проекта станет комьюнити-пространство для жителей, где они смогут проводить время, общаться и реализовывать совместные инициативы. Застройщик ООО СЗ «Вира Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

ЖК «Сподвижники»