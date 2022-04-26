Пятый пакет санкций. Только адаптировались к изменившейся среде, как среда снова изменилась

— Штормит. По Адизесу (Ицха́к Ади́зес — израильский и американский писатель и бизнес-консультант, специализирующийся на улучшении эффективности менеджмента. — Ред.) практически. Хоть методичку пиши. Только адаптировались к изменившейся среде, как среда снова изменилась. Поэтому сообщаю всем заинтересованным лицам о повышении цен на нашу продукцию.

Пятый пакет санкций Евросоюза критически усложнил логистику между Россией и странами ЕС и запретил ввоз в нашу страну десятков наименований малотоннажной химии, необходимой для производства разных видов упаковки.

«КоммерсантЪ» приводит данные FM Logistic о том, что ставки на перевозки выросли в несколько раз по сравнению с концом марта. Так, в конце первого квартала средняя ставка по маршруту Германия–Москва составляла 2700 евро, Италия–Москва — 4400 евро, Польша–Москва — 1900 евро. В апреле цены резко взлетели, и по тем же маршрутам средняя ставка составила 6500, 7800 и 4500 евро соответственно, то есть наблюдался рост до 140%. Ответные меры Белоруссии, закрывшей границы для европейских фур, только усилили рост до «феноменального», по меткому выражению одного из игроков.

Второй составляющей роста цен является запрет ЕС на поставку в страну большого количества наименований малотоннажной химии — специальных добавок, которые используются в производстве разных видов упаковки. С российского рынка уходят ключевые игроки. Такие как Henkel (клей), DuPont (пластины для производства форм), Sun Chemical, Siegwerk (краски). Поиск альтернативы и сам процесс переориентации занимают время. Более того, на ближайшую перспективу, как один из вариантов развития ситуации, мы рассматриваем сокращение ассортимента.

Есть ли альтернативы? Не сомневаюсь, что найдутся. Но у нас нет крестной-феи и волшебной палочки. Поэтому нужно время.

Растет и стоимость базовых полимеров. Да, в основном это российские производители. Но в силу сложившегося международного разделения труда они тоже зависят от импортных составляющих. Заменить все в моменте не получается. Китай вот в региональных локдаунах, и возможность поставок ограничена.

При этом мы отчетливо осознаем две вещи: мы не можем повышать цену «симметрично» суммарному «входящему» росту, и мы не можем «проглотить» такой рост за счет своей прибыли. Ее просто не хватает на это. Про нынешнюю «цену» кредита вы знаете не хуже меня.

Поэтому мы вынуждены пересматривать текущие цены в сторону увеличения от 10 до 30% — в зависимости от состава пленок, используемых сырья и материалов, а также условий оплаты.

Желаю всем нам сил. Уверен, вместе мы справимся!

По материалам публикации на личной странице в соцсети