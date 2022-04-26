Рекламодателям

Пятый пакет санкций. Только адаптировались к изменившейся среде, как среда снова изменилась

Александр Ладан, директор компании «Нео-Пак»:
  • 26/04/2022, 18:55

новости Новосибирска— Штормит. По Адизесу (Ицха́к Ади́зес — израильский и американский писатель и бизнес-консультант, специализирующийся на улучшении эффективности менеджмента. — Ред.) практически. Хоть методичку пиши. Только адаптировались к изменившейся среде, как среда снова изменилась. Поэтому сообщаю всем заинтересованным лицам о повышении цен на нашу продукцию.

Пятый пакет санкций Евросоюза критически усложнил логистику между Россией и странами ЕС и запретил ввоз в нашу страну десятков наименований малотоннажной химии, необходимой для производства разных видов упаковки.

«КоммерсантЪ» приводит данные FM Logistic о том, что ставки на перевозки выросли в несколько раз по сравнению с концом марта. Так, в конце первого квартала средняя ставка по маршруту Германия–Москва составляла 2700 евро, Италия–Москва — 4400 евро, Польша–Москва — 1900 евро. В апреле цены резко взлетели, и по тем же маршрутам средняя ставка составила 6500, 7800 и 4500 евро соответственно, то есть наблюдался рост до 140%. Ответные меры Белоруссии, закрывшей границы для европейских фур, только усилили рост до «феноменального», по меткому выражению одного из игроков.

Второй составляющей роста цен является запрет ЕС на поставку в страну большого количества наименований малотоннажной химии — специальных добавок, которые используются в производстве разных видов упаковки. С российского рынка уходят ключевые игроки. Такие как Henkel (клей), DuPont (пластины для производства форм), Sun Chemical, Siegwerk (краски). Поиск альтернативы и сам процесс переориентации занимают время. Более того, на ближайшую перспективу, как один из вариантов развития ситуации, мы рассматриваем сокращение ассортимента.

Есть ли альтернативы? Не сомневаюсь, что найдутся. Но у нас нет крестной-феи и волшебной палочки. Поэтому нужно время.

Растет и стоимость базовых полимеров. Да, в основном это российские производители. Но в силу сложившегося международного разделения труда они тоже зависят от импортных составляющих. Заменить все в моменте не получается. Китай вот в региональных локдаунах, и возможность поставок ограничена.

При этом мы отчетливо осознаем две вещи: мы не можем повышать цену «симметрично» суммарному «входящему» росту, и мы не можем «проглотить» такой рост за счет своей прибыли. Ее просто не хватает на это. Про нынешнюю «цену» кредита вы знаете не хуже меня.

Поэтому мы вынуждены пересматривать текущие цены в сторону увеличения от 10 до 30% — в зависимости от состава пленок, используемых сырья и материалов, а также условий оплаты.

Желаю всем нам сил. Уверен, вместе мы справимся!

По материалам публикации на личной странице в соцсети

218

Рубрики :

Регионы: Россия Новосибирск

Теги : санкции рост цен производство импортозамещение


0
0

Комментировать

пока нет комментариев

Новости компаний

Каталог недвижимости

Сибиряки могут получить кредит под 9,9% годовых без справок о доходах

26/04/2022, 13:30

Банк Уралсиб в Новосибирске выдал 650 млн. рублей розничных кредитов за 1 квартал

26/04/2022, 09:33

ВТБ удвоил выдачи ипотеки на дома

25/04/2022, 18:15

Банк «Левобережный» увеличил доходность депозитов для корпоративных клиентов

25/04/2022, 18:00

Актуальный разговор

интервью

Самыми сложными для российского рынка логистики будут май-июнь

Все материалы
Лента новостей

Новосибирским хлебопекам пообещали больше субсидий

26/04/2022, 18:29

Жители многоквартирных домов Новосибирска переплатили за капремонт 63 млн рублей

26/04/2022, 17:03

IT-компания, работающая на международном рынке, вышла в Новосибирск

26/04/2022, 16:15

МегаФон станет партнером проекта создания системы экомониторинга в Ташкенте

26/04/2022, 16:12

Суд забрал спорный земельный участок у инвестора в Новосибирске

26/04/2022, 15:16

Сумма жилищного сертификата для детей-сирот превысила три миллиона рублей

26/04/2022, 15:14

Ученые создали компоненты для связи нового поколения

26/04/2022, 14:18
Новости Сибири

«Аэрофлот» возобновит отмененные в ноябре прошлого года рейсы Томск – Москва

04/04/2022, 14:57

В Кузбассе отказались от масочного режима

15/03/2022, 13:21

McDonald’s в Сибири под управлением компании-франчайзи ООО «ГиД» продолжает работу

14/03/2022, 17:01

Что делать со сбережениями. Как не потерять деньги, и, по возможности, приумножить, хотя бы в отсроченной перспективе. Эксперты советуют разные варианты. А что выберете Вы?

Просмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...

Экономика

новости Новосибирска

Новосибирского экспортера оштрафовали за семечки — до 0,5 млн рублей

В Новосибирской области уже более 100 тыс самозанятых

В Новосибирской области снизят ставки по УСН и налогу на имущество

Западно-Сибирская железная дорога заплатила в областной бюджет 585 млн рублей налогов

Новосибирский брокер выходит в Казахстан

Финансы

Новости Новосибирска

Новосибирские фермеры и кооперативы могут получить грант на 200 миллионов рублей

В Новосибирске выявили финансовых нелегалов

Какова будет плата за кредитные ипотечные каникулы

Новые реалии для банков и бизнеса: внутренние расчеты и внешнеторговые операции

Из-за ухода с финансового рынка РФ нерезидентов вырастет роль частных инвесторов

Политика

новости Новосибирска

Изменял ли Украине депутат Ренат Сулейманов?

Новосибирский депутат обосновался в Прибалтике

Травников vs Локоть: вот и пакту конец?

Миллиардер после выплаты налогов стал миллионером, коммунисты сохраняют призовые места

Рядовой депутат-списочник Госдумы заработал больше вице-спикера

Недвижимость

новости Новосибирска

Жители многоквартирных домов Новосибирска переплатили за капремонт 63 млн рублей

Суд забрал спорный земельный участок у инвестора в Новосибирске

В Новосибирской области на 59% вырос спрос на аренду загородной недвижимости

В правительстве области выясняют, как с рынка планирует уходить Henkel

Застройщик получил землю на улице Титова под решение проблемы долгостроев

Технологии

новости Новосибирска

IT-компания, работающая на международном рынке, вышла в Новосибирск

Ученые создали компоненты для связи нового поколения

Санкции помогут выйти на рынок отечественным разработкам и препаратам

Стартап придумал как маркетплейсам снизить количество возвратов одежды

Контракт на строительство «СКИФа» стоимостью 5,8 млрд рублей подписан

Телекоммуникации

новости бизнеса

МегаФон станет партнером проекта создания системы экомониторинга в Ташкенте

МТС и НГУЭУ научат студентов работать с Big Data и IoT

Как защитить детей в цифровой среде

В Новосибирске разыграли путевки в финал Всероссийских соревнований «Будущее зависит от тебя»

Санкции загрузили работой сервисные компании

Агропром

Новости Новосибирска

Новосибирские фермеры и кооперативы могут получить грант на 200 миллионов рублей

В Ордынском районе создают клубничную ферму

В конце апреля в Новосибирске стартует маркетплейс «РусАгроМаркета»

Фермеры предлагают рестораторам и отельерам инвестировать в производство нужных им продуктов

Аграриев лишат господдержки

Транспорт

новости Новосибирска

Главе транспортного департамента Новосибирска вновь прилетело за уборку улиц

Запрет на полёты на юг продлили до 1 мая

Цены на запчасти будут расти пока на них будет спрос

За квартал международный пассажиропоток в Толмачево вырос на 19%

Кикшерингу в Новосибирске вынесли «последнее предупреждение»

Медицина

COVID ушел, но вернулся… с последствиями и осложнениями

COVID ушел, но вернулся… с последствиями и осложнениями

Новые правила признания граждан инвалидами вступят в силу 1 июля

Санкции помогут выйти на рынок отечественным разработкам и препаратам

В Новосибирской области начал работу крупнейший в России центр лучевой терапии мирового уровня

Детский реабилитационный центр получил разрешение на строительство

Авто

Продажи Mercedes-Benz упали более чем на треть

Продажи Mercedes-Benz упали более чем на треть

У АвтоВАЗа закончились автомобили Lada с автоматической коробкой передач

Заводы Volkswagen в Калуге и Нижнем Новгороде могут возобновить работу к лету

За три недели марта автомобили из топ-10 наиболее продаваемых моделей подорожали до 49%

2022 год ускорит рост кредитования машин с пробегом

Туризм

новости Алтая

На Алтае придумали фитнес-маршрут для туристов

Санаторий «Рассвет»: отдыхать на выходных нужно правильно

Региональные предприниматели получат господдержку на развитие туризма

Новосибирским предпринимателям предложили субсидию на модульные гостиницы

Новая программа кэшбэка за детский отдых в России стартует 31 марта

Общество

новости Новосибирска

Суд забрал спорный земельный участок у инвестора в Новосибирске

Сумма жилищного сертификата для детей-сирот превысила три миллиона рублей

29 апреля могут запустить процедуру расторжения договора с регоператором

Предпринимателей, наконец, пригласили на конкурс по замене городских остановок

Главе транспортного департамента Новосибирска вновь прилетело за уборку улиц

Стиль жизни

Новости Новосибирска

VIP-club. Искусство жизнерадостной серьезности

Как правильно выбрать парфюм в подарок или для себя?

«Опора» — это мы!

Найти время для спорта в обычной жизни — это важно

Зачем успешным женщинам VIP-club?

Подписка на новости

* обязательные поля


×
×
Апрель 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Мар    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска