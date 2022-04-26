Новосибирским хлебопекам пообещали больше субсидий

Федеральный бюджет выделил 72,6 млн рублей для компенсации роста цен новосибирским хлебопекам. Из областного бюджета на эти цели будут направлены еще 733 тысячи рублей. Для сравнения, в прошлом году хлебопекам региона была оказана господдержка в объеме около 46 млн рублей с учетом областного софинансирования. Ранее правительство региона говорило о поддержке в 60 млн рублей.

— Для поддержки хлебопеков и стабилизации цен на хлеб Минсельхоз России продлил действие мер государственной поддержки, принятых в 2021 году: хлебопекарным предприятиям будет компенсироваться часть затрат на производство и реализацию хлебобулочных изделий недлительного хранения: по 2,5 рубля на килограмм продукции, — поясняет министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко.

Также министр подчеркнул, что основного сырья для мукомольной и хлебопекарной отраслей Новосибирской области — зерна — на складах и элеваторах региона запасено с избытком. Сельхозпроизводители области на протяжении нескольких лет обеспечивают внутренний рынок зерном с большим профицитом, а в 2021 году урожай зерновых был получен рекордный.

Однако получить анонсированную министром субсидию смогут только предприятия, которые возьмут на себя обязательство по неповышению цен на продукцию.

— На какое-то время субсидия действительно позволит сдержать рост цен. Но на какое — я сказать затрудняюсь. Сегодня цена муки составляет 30-32 рубля за килограмм, стоимость хлеба массовых сортов (из пшеничной муки первого сорта), которую принимают сети, не превышает 30 рублей за булку. Субсидия составляет 2,5 рубля на килограмм. Как вы думаете, этого достаточно? — интересуется председатель Союза хлебопеков Сибири, гендиректор АО «Сибирская хлебная корпорация» Дмитрий Терешков. — При этом наценка на хлеб самих торговых сетей составляет 40%. На весь, включая массовые сорта, на которые хлебопеков обязывают замораживать цены!

В прошлом году компания Терешкова подавала заявку на получение субсидии и в итоге получала эти средства. В 2022 году за господдержкой предприниматель не обращался.

— Получение субсидии — это долгий, очень забюрократизированный процесс, который требует сбора большого количества документов и отчетности. Понятно, что лучше что-то, чем ничего, именно поэтому хлебопеки подают заявления на субсидии, — рассуждает Терешков. — Однако проблема в том, что средства эти приходят с большим опозданием, тогда как зарплаты предприятие должно платить ежемесячно, а за сырье вносить предоплату. То есть из отрасли продолжают вымываться оборотные средства.

Управляющий директор сети киосков ООО «Хлебная столица» Александр Трусий пояснил редакции Infopro54, что компания ранее не обращалась за субсидиями.

— Мы слышали об этой мере господдержки только из СМИ и не видели предложения как такового. Механизм ее получения нам неизвестен. То, что я наблюдал: субсидии получали крупные мукомолы и хлебопеки, а до среднего и малого бизнеса они не доходили. Если в этот раз субсидии будут носить более массовый характер, то мы попробуем за ними обратиться, — говорит он.

Собеседник редакции также отметил, что анонсированная мера поддержки хлебопеков — 2,5 рубля на килограмм — мизерна.

— Только за последний год и только мука подорожала с 20 до 30 рублей за килограмм. Остальное сырье, которое используется при производстве хлеба, также растет в цене, а коэффициент накрутки — ничтожен. По факту сдерживание роста цен в хлебопекарной отрасли сейчас происходит только за счет производителей, — констатировал Трусий.

Ранее редакция сообщала, что хлебопеки Сибири готовы отказаться от производства бюджетных сортов хлеба, если его цену не повысят на 15%. А аграриям пригрозили лишением господдержки за палы травы.