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Что делать если не работает газовая плита. Самостоятельный ремонт газовой плиты

  • 19/10/2021, 15:37
Даже если у Вас куплена самая дорогая газовая плита, никто, в том числе и производитель, не даст гарантию, что она будет работать все 20-30 лет без ремонта. Газовая плита - не телевизор и можно отремонтировать ее самому. Главное - разобраться с конструкцией и соблюдать меры безопасности.

Типичные неисправности газовой плиты

Во-первых, самостоятельно ремонтировать можно только простые неисправности, не связанные с электронными блоками газовой плиты. Здесь лучше обратиться к специалистам. Если Вы живете в Киеве, то лучше обратится в организацию которая производит ремонт газовых плит в Киеве. В случае появлением запаха газа в квартире следует обратиться в компанию, с которой у Вас заключен договор на техническое обслуживания газового оборудования.

Очень часто через несколько лет после нормальной работы в газовой плите возникают неисправности, которые выражаются в следующем:

  • Не горит одна из конфорок.
  • Не работает электроподжиг.
  • Туго проворачивается кран, перекрывающий газ на подводящей трубе, или один из кранов включения конфорок.
  • Не закрывается дверца духового шкафа.

Не горит одна из конфорок

Эта ситуация возникает при неаккуратном обращении с устройством. В процессе работы внутрь не работающей конфорки попал жир или еда и засорилась форсунка. Форсунку можно прочистить деревянной зубочисткой. Нельзя использовать металлические иглы, спицы чтобы не повредить жиклер, который отвечает за подачу газа. Если механически увеличить отверстие в жиклере, то количество газа, подаваемого в конфорку будет большим.

Возникнут другие проблемы:

  • громкий шум при горении;
  • цвет газа из нормального голубого станет желтым, показывая неполное сгорание газа;
  • продукты неполного сгорания газа будут отравлять воздух на кухне и на посуде будет образовываться сажа.

Другой причиной того, что не работает газовая горелка, является неисправность устройства блокировки. У дорогих газовых плит возле каждой горелки есть термопара. При включении горелки огонь нагревает термопару и она выделяет электрический ток. Электрический ток, идя по обмотке электромагнита, заставляет втянуть якорь и удерживает его. Якорь отрывает клапан и тот удерживает канал подачи газа открытым. В случае если вода, закипев, зальет газ в конфорке,  электромагнит без подачи тока отпустит якорь и тот перекроет канал подачи газа. Эта неисправность проявляет себя, когда газ вроде включается и тут же отключается.

Следует проверить:

  • как двигается якорь электромагнита (его может просто заклинить).
  • работает ли термопара.
  • работает ли электроподжиг.

Не работает электроподжиг.

Электроподжиг может работать от пьезоэлемента или от высоковольтного разрядника.

В обоих случаях следует проверить искру. Если она не работает в одном месте, смотрим запальный электрод. Если тот имеет трещину, то искра уходит в сторону и не достигает рассекателя горелки.

Если нет искры на всех электродах, то смотрим сам блок электроподжига. Возможно, поврежден провод от блока электроподжига. Нажимая на кнопку, можно определить место повреждения провода.

Туго поворачиваются краны

Эта неисправность возникает из-за отсутствия смазки. В неисправном кране вывинчиваем хвостовик и достаем бронзовую пробку. Ее протираем от ветоши, наносим смазку и ставим на место.

Ремонт дверцы духового шкафа

Он становится необходим, когда на дверцу шкафа роняли тяжелое, в семье есть маленький ребенок, который открывал шкаф и опирался на него. В результате могут деформироваться кронштейны для удержания дверцы. Требуется снять дверцу.

Для этого:

  • отогнуть петли, откинув дверцу;
  • прикрыть дверь до упора;
  • плавно потянуть дверцу на себя и вверх и освободить ее.

После чего или пассатижами выровнять поврежденное место, или заменить его, если ремонт невозможен.

Заключение

Не всегда поломка газовой плиты требует вызова специалиста. Иногда достаточно своих сил. Но если Вы слышите запах газа следует:

  • Перекрыть главный кран, перекрывающий подачу газа в дом.
  • Проветрить помещение.
  • Вызвать аварийную газовую службу.

Помните! Взрыв газа приводит к тяжелым последствиям в виде разрушения домов и гибели людей.

Фото с сайта pixabay.com

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Теги : бытовая техника


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