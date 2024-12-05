За переписку в WhatsApp* новосибирские школы штрафуют на 700 тысяч рублей

Использование школами Новосибирской области иностранных мессенджеров грозит штрафами. Согласно статье 13.11.2 КОАП, должностные лица могут быть оштрафованы на сумму от 30 000 до 50 000 рублей, а организации — от 100 000 до 700 000 рублей. Об этом Om1 Новосибирск сообщили в Министерстве образования Новосибирской области.
Столь суровое наказание вводится в соответствии с федеральным законом, который начал действовать в России с марта 2023 года. Согласно документу, государственным и муниципальным органам запрещено использовать программы и системы, принадлежащие иностранным юрлицам или гражданам, для обмена сообщениями.
Роскомнадзор составил список зарубежных мессенджеров, попадающих под действие закона. В них вошли Discord*, Snapchat*, Skype*, WhatsApp* и другие.
В качестве альтернативы учителям предложили использовать российскую платформу «Сферум».
* — принадлежит компании Meta*, которая признана экстремистской и запрещена в России.
* — экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ.
Ранее редакция сообщала, что мошенники распространяют вредоносное ПО через WhatsApp*. В результате чего владельцы теряют контроль над своими телефонами и накоплениями.
Источник фото: freepik.com, автор- dcstudio
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