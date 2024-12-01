На производстве в Кольцово произошел крупный пожар

В рабочем поселке Кольцово минувшей ночью произошло возгорание производственно-складского здания. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Новосибирской области. Пожарные предположили, что на объекте находилась деревянная продукция.
В ликвидации пожара принимали участие 41 специалист и 11 единиц техники МЧС. В течение двух часов открытое горение было ликвидировано на площади 1200 кв метров. Информация о пострадавших не поступала.
Местные жители пишут в соцсетях, что запах гари и дым были очень сильными. Люди думали, что горит лес.
По данным МЧС, с начала октября в области произошло 125 пожаров, связанных с печным отоплением, погибли 5 человек, 7 травмированы.
Ранее редакция сообщала о том, в сентябре в Новосибирске горело здание склада на улице Толстого. Внутри находились кислородные баллоны, которые могли взорваться от нагревания. Сотрудникам МЧС пришлось их эвакуировать.
Фото предоставлено пресс-службой МЧС по Новосибирской области.
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