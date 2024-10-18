Научно-производственный форум «Золотая долина» в Новосибирске

Представители НГУ рассказали о программе форума и его участниках: ректор Михаил Федорук, директор Центра сотрудничества с органами власти и промышленными партнёрами Александр Люлько, исполнительный директор Фонда энергосбережения Новосибирской области и кластера «Цифровая энергетика» Алексей Шибанов, а также Сергей Шейфер, руководитель отдела перспективных исследований Сибирского НИИ авиации имени С. А. Чаплыгина, и Сергей Новиков, заместитель генерального директора компании «Вега-Абсолют».
Александр Люлько отметил, что на форуме представят систему видеоаналитики, основанную на детекторах с применением искусственного интеллекта, которую планируется внедрить в образовательные учреждения.
Также Федорук сообщил, что в 2024 году НГУ поставит четыре пилотных образца космического спутника «Грифон» для мониторинга Земли.
Фото Фото: Антон Шутов (ТАСС)
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