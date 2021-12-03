С чем связана популярность микрозаймов?

Основные достоинства микрозаймов

При желании микрозайм онлайн может оформить любой человек. К потенциальным заемщикам предъявляется минимальное количество требований, среди которых наличие:

российского гражданства;

документа, удостоверяющего личность;

активного номера мобильного телефона.

Еще одно условие – возраст старше 18 лет.

Чтобы получить кредит в банке, нужно лично побывать в его офисе. В МФО займы выдаются дистанционно. Это касается не только подачи заявок, но и непосредственно получения денежных средств.

Специализированный портал позволяет сравнить предложения нескольких микрофинансовых организаций, чтобы выбрать самое выгодное с минимальной процентной ставкой. Такие компании перечисляют деньги на банковские карты и электронные кошельки. Способ получения финансов можно выбрать по своему усмотрению.

При оформлении экспресс-кредитов отсутствует бумажная волокита. Это означает, что нет никакой необходимости собирать многочисленные справки на работе, как доказательство собственной платежеспособности.

Платежные системы работают исправно заемные средства приходят очень быстро. Каждый клиент МФО может воспользоваться услугой курьерской доставки и получить деньги наличными, их доставят прямо на дом.

Заявка на микрокредитование подается по паспорту. Для постоянных клиентов предусмотрена возможность повышения лимита займа.

Почему микрозаймы столь популярны?

Нет смысла просить деньги в долг у знакомых, когда можно одолжить их в МФО. Через несколько минут нужная сумма будет в распоряжении заемщика.

Сроки рассмотрения поданных заявок минимальные. Одобрительное решение принимается в большинстве случаев. МФО выдает деньги практически всем категориям заемщиков, включая студентов и пенсионеров. Микро-кредиты доступы и женщинам в декретном отпуске. Любой гражданин России при наличии паспорта может получить такой займ. Некоторые организации запрашивают дополнительный документ – это может быть, к примеру, загранпаспорт или водительские права.

Небольшую сумму можно одолжить на несколько дней или недель. После одобрения заявки приходит код, который требуется ввести на сайте с указанием платежных реквизитов.

Оформлять займы в МФО просто и удобно. Главное – регулярно погашать задолженность, чтобы избежать штрафов за просрочку.