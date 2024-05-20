Рабочим выплатили долг по зарплате в 941 тысячу рублей в Новосибирске

Строительная компания задолжала зарплату сотрудникам. Общая сумма составила 941 тысячу рублей.

О долге узнали судебные приставы.

– Судебный пристав уведомил должника о возбуждении исполнительного производства и предупредил о необходимости выплаты задолженности, – говорится в сообщении ГУФССП по Новосибирской области.

Отмечается, что после уведомления работодатель платить не слишком торопился. К тому же в это время у предприятия проходила процедура банкротства.

Приставам пришлось арестовать счет должника. При поступлении денег на счет их списали в уплату долга.

Задолженность по зарплате удалось полностью погасить перед работниками.

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