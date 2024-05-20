Мужчину, воткнувшего вилы в голову товарища, будут судить в Новосибирске

Это преступление повергло в шок не только оперативников и следователей, но и опытных врачей. Уникальный случай произошел в Новосибирске 3 ноября 2023 года.

Конфликт между двумя мужчинами произошел на автомобильной стоянке в Калининском районе города. Один из оппонентов сначала бил пострадавшего руками и ногами, а когда тот упал, то попытался добить его лопатой и вилами. Все произошедшее попало на видео камер наблюдения. Очевидец этой расправы с трудом успокоил буйного сибиряка и вызвал на место скорую помощь.

Медики, когда увидели торчащие из головы потерпевшего вилы, то сразу поняли, что без помощи спасателей тут не обойтись.

Казалось бы, с таким набором травм остаться в живых просто невозможно. Новосибирские медики доказали обратное.

― Было принято коллегиальное решение, что извлекать вилы из головы целиком опасно из-за высокой вероятности возникновения массивного кровотечения. Удалять инородные тела нужно было поочередно. Спасатели распилили вилы болгаркой, после чего к ювелирной работе приступила операционная бригада. Металлические предметы вызывают помехи на КТ, из-за артефактов на снимках локализация зубцов в структурах головного мозга была не четкой. Действовать нужно было очень осторожно. Операция шла 3,5 часа, ― вспоминают тот день врачи.

Очнувшись от наркоза, пострадавший узнал, что едва не отправился на тот свет, так как вилы вошли в его череп на 11 сантиметров и едва не пронзили мозг. Ему сказочно повезло. После такой сложнейшей травмы он сумел избежать тяжелых последствий. Напоминает о том страшном дне только испортившееся зрение.

Пока медики писали научную публикацию об уникальном клиническом случае, следователи раскрывали покушение на убийство. Оперативно удалось задержать нападающего. По решению суда он был отправлен в СИЗО.

― В ближайшее время перед судом предстанет житель Новосибирска Андрей Ермаков, обвиняемый в покушении на убийство с особой жестокостью. По версии следствия, он чуть не убил своего знакомого, ― пишет издание VN.ru.

Мужчине инкриминируют достаточно тяжкую статью. Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Чудом спасенный сибиряк поблагодарил за свою вторую жизнь и спасателей и врачей. Специалистам МАСС семья пострадавшего испекла красивый торт.