Работа зоопарка продлена на час в Новосибирске

Новосибирский зоопарк продлевает свою работу на час.
— В связи с увеличением продолжительности светового дня с 28 марта изменяется время работы зоопарка: с 09:00 до 20:00 в будние дни и с 09:00 до 21:00 в выходные и праздничные дни, — говорится в сообщении зоопарка.
Отмечается, что кассы прекращают работу в будни в 7 вечера, а в выходные и праздничные дни в 8 вечера. После закрытия касс зоопарк работает только на выход.
Ранее редакция сообщала о том, что пенсионеры смогут бесплатно посмотреть животных в зоопарке Новосибирска.
Источник фото: Новосибирский зоопарк/ Автор — пресс-служба
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