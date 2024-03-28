Работа зоопарка продлена на час в Новосибирске

Новосибирский зоопарк продлевает свою работу на час.

— В связи с увеличением продолжительности светового дня с 28 марта изменяется время работы зоопарка: с 09:00 до 20:00 в будние дни и с 09:00 до 21:00 в выходные и праздничные дни, — говорится в сообщении зоопарка.

Отмечается, что кассы прекращают работу в будни в 7 вечера, а в выходные и праздничные дни в 8 вечера. После закрытия касс зоопарк работает только на выход.

Ранее редакция сообщала о том, что пенсионеры смогут бесплатно посмотреть животных в зоопарке Новосибирска.