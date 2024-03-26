Пенсионеры смогут бесплатно посмотреть животных в зоопарке Новосибирска

Новосибирский зоопарк проанонсировал декаду пожилого человека, которая пройдет с 1 по 22 апреля. В эти дни пенсионеры смогут прийти и бесплатно полюбоваться животными.

Также в этот период бесплатно посетить зоопарк приглашают людей с инвалидностью — им необходимо будет предъявить кассиру подтверждающий статус документ.

— На улице замечательная погода, мы приглашаем вас прогуляться на свежем воздухе, а потом угоститься чаем в кафе «Шерхан» и «Берёзка», — говорится в сообщении на официальном сайте зоопарка имени Ростислава Шило.

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