Рекламодателям

В мэрии Новосибирска рассказали, что мешает развитию пассажирских перевозок

  • 04/12/2024, 18:00
Автор: Артем Рязанов
В мэрии Новосибирска рассказали, что мешает развитию пассажирских перевозок
Наиболее перспективным общественным транспортом в городе являются трамваи

В 2024 году в Новосибирске началась масштабная программа по обновлению муниципального парка троллейбусов и трамваев. Ситуация в этой сфере была критической: трамвайный парк изношен на 80%, а половина троллейбусов нуждались в списании.

С 2022 года в городе появилось 258 новых троллейбусов. Из них 58 единиц были закуплены в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», а остальные 200 — по условиям лизинга.

Сейчас на троллейбусных маршрутах работает 309 единиц техники. До конца года планируется увеличить количество трамваев в городе до 112 единиц.

До конца текущего года на линию выйдут 20 модернизированных трамвайных вагонов.  Они отличаются тем, что на восстановленную старую ходовую часть был установлен современный корпус.

— В настоящее время потребности троллейбусного парка закрыты на 70 процентов, 11 маршрутов из 14 переведены на новый подвижной состав. Из них 10 маршрутов удлинены, серьезно изменили схему движения. Они заходят в новые жилмассивы за счет плечей увеличенного автономного хода. Фактически, мы получили серьезную эволюцию транспортной схемы города и качества обслуживания пассажиров, — пояснил изданию «Atas.info» заместитель начальника управления пассажирских перевозок мэрии Новосибирска Михаил Никулин.

Введение троллейбусов с автономным ходом привело к значительному увеличению числа пассажиров, пользующихся электротранспортом. Если в 2023 году прирост по сравнению с предыдущим годом составил около 1,5%, то по итогам только 10 месяцев 2024 года рост составил более 3%.

Глава города Максим Кудрявцев отметил, что в планах по развитию городского пассажирского транспорта особое внимание будет уделяться троллейбусам. Современные технологии позволяют значительно расширить существующие маршруты, не требуя при этом больших инвестиций в строительство контактной сети.

Как объясняет Алексей Мазур, член общественного экспертного совета при мэрии, по количеству перевезённых пассажиров троллейбус и автобус примерно равны. Они ездят по одним и тем же дорогам и одинаково часто стоят в пробках.

Увеличение количества выделенных полос для общественного транспорта на городских дорогах может вызвать проблемы, так как это может привести к конфликтам с автомобилистами.

— Трамвай, идущий по обособленным путям, за одно и то же время перевезет больше пассажиров, поскольку не встречает препятствий по ходу движения. Кроме того, в сцепку можно ставить два или три вагона, что значительно увеличивает провозную способность, — подчеркивает Мазур.

Однако для дальнейшего развития трамвайного движения необходимо реализовать масштабные проекты по строительству новых линий. К сожалению, в городском бюджете не предусмотрены средства на эти цели.

Представители власти с осторожностью заявляют о планах по прокладке трамвайных путей к жилым массивам «Радуга Сибири», «Плющихинский» и перспективному микрорайону «Клюквенный». Но пока не озвучены даже приблизительные сроки начала работы над проектной документацией.

Не ясны и перспективы дальнейшего обновления парка городского электротранспорта.

Кроме того, на сегодняшний день наблюдается увеличение количества трамваев и троллейбусов, а также расширение троллейбусных маршрутов, что, в свою очередь, приводит к росту дефицита кадров в городском электротранспорте. По данным департамента транспорта, укомплектованность водителями троллейбусов составляет 68%, а трамваев — 72%. На данный момент открыто 230 вакансий для водителей троллейбусов и 55 — для водителей трамваев.

Ранее редакция сообщала о том, что мэрия приостановила программу замены маршруток на автобусы большей вместимости из-за нехватки средств в бюджете. Городские чиновники заявили, что «массовое увеличение количества единиц подвижного состава на маршрутах не планируется», кондиционеров в транспорте не будет, а оснащение валидаторами произойдет только с обновлением самой техники.

Источник фото: Freepik / Автор — montypeter

36

Рубрики : Власть Транспорт

Регионы: Новосибирск

Теги : развитие перевозки


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Erid:F7NfYUJCUneP4zKZAoi9ЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneP4zKZAoiBЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneP4zKZAoiDЖК «Grando»

ЖК «Grando»

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneP4zKZAondЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneP4zKZAonZЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneP4zKZAUv3ЖК Сподвижники

ЖК Сподвижники

Пл.Маркса
20 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Сергей Никулин: Ключевым трендом новосибирского рынка кредитования является охлаждение спроса

Сергей Никулин: Ключевым трендом новосибирского рынка кредитования является охлаждение спроса

Однако, если сравнивать с 2022 годом, ситуация не настолько критична, как кажется
Все материалы
Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
В мэрии Новосибирска рассказали, что мешает развитию пассажирских перевозок
4/12/24 18:00
Власть Транспорт
Работая с мигрантами, новосибирские застройщики уронили престиж профессии
4/12/24 17:30
Недвижимость Общество
В Новосибирске прошло отчетно-выборное собрание Партии Пенсионеров
4/12/24 17:04
Власть
Горсовет принял бюджет Новосибирска на 2025 год в первом чтении
4/12/24 17:00
Город Финансы
Экс-сотруднику управления дорожного строительства Новосибирска вынесли приговор
4/12/24 16:45
Право&Порядок
Туристку с головой крокодила задержали новосибирские таможенники
4/12/24 16:30
ВЭД Общество
Движение по развязке около четвертого моста в Новосибирске запущено
4/12/24 16:00
Город Транспорт
В мэрии Новосибирска объяснили появление силовиков в гимназии в центре города
4/12/24 15:45
Право&Порядок
Новосибирские пловчихи выступят на чемпионате мира под нейтральным статусом
4/12/24 15:00
Спорт
Леонид Кипнис уходит с должности директора Новосибирского музыкального театра
4/12/24 14:45
Культура Отставки и назначения
Сибирское отделение РАН заплатит девять миллионов рублей за шведский стол
4/12/24 14:30
Бизнес
После пожара на АЗС в Искитиме следователи возбудили уголовное дело
4/12/24 14:00
Право&Порядок
Новосибирская ТЭЦ-4 вложила в замену паропроводов на котле 67 млн рублей
4/12/24 13:30
Бизнес Энергетика&ЖКХ
Участники Клуба Директоров обсудили вопросы лидерства в сложные времена
4/12/24 13:05
Бизнес
Заключенный, сбежавший из новосибирской больницы, отправился на СВО
4/12/24 13:00
Право&Порядок
В Новосибирске 40 процентов новостроек продается в рассрочку
4/12/24 12:30
Бизнес Недвижимость
У уличного продавца в Новосибирске изъяли более 40 килограммов рыбы
4/12/24 12:00
Право&Порядок
Стали известны причины перебоев с отоплением в Новосибирске
4/12/24 12:00
Общество
Средний платеж по автокредиту в Сибири превысил 54 тысячи рублей
4/12/24 11:30
За четыре месяца сибиряки оставили более 100 млн «на чай» через сервис от Сбера
4/12/24 11:20
Бизнес
Популярное
Мигрантке, закопавшей ребенка около крыльца, вынесли приговор в Новосибирске
4/12/24 15:30
Кинолог Анатолий Котенко рассказал, как защититься от агрессивных собак
3/12/24 19:45
Грузовой поезд насмерть сбил молодого парня в Новосибирской области
3/12/24 15:00
Около килограмма мефедрона нашли полицейские у жителя Новосибирска
2/12/24 16:30
С 1 декабря запретили использовать летнюю резину на легковых автомобилях
2/12/24 15:00
За попытку убить бабушку с дедушкой новосибирца отправили за решётку на 9,5 лет
29/11/24 13:25
Новости компаний
Банк Уралсиб повысил ставки по вкладам «Доход» и «Почетный пенсионер» на сроках до 1 года
2/12/24 9:00
Банк Уралсиб расширил линейку и повысил ставки по вкладу «Почетный пенсионер»
28/11/24 10:40
Изменение русла реки больше не угрожает надежности электроснабжения новосибирцев
28/11/24 9:00
Больше 12 тысяч новых бизнесов открыли сибиряки с помощью Сбера
27/11/24 10:47
Банк Уралсиб в Новосибирске стал партнером премии «Человек года»
27/11/24 9:00
«Россети» подключат к сетям жилой комплекс, расположенный на берегу Обского моря
26/11/24 16:05

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Декабрь 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Ноя    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска