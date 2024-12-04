В мэрии Новосибирска рассказали, что мешает развитию пассажирских перевозок

В 2024 году в Новосибирске началась масштабная программа по обновлению муниципального парка троллейбусов и трамваев. Ситуация в этой сфере была критической: трамвайный парк изношен на 80%, а половина троллейбусов нуждались в списании.

С 2022 года в городе появилось 258 новых троллейбусов. Из них 58 единиц были закуплены в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», а остальные 200 — по условиям лизинга.

Сейчас на троллейбусных маршрутах работает 309 единиц техники. До конца года планируется увеличить количество трамваев в городе до 112 единиц.

До конца текущего года на линию выйдут 20 модернизированных трамвайных вагонов. Они отличаются тем, что на восстановленную старую ходовую часть был установлен современный корпус.

— В настоящее время потребности троллейбусного парка закрыты на 70 процентов, 11 маршрутов из 14 переведены на новый подвижной состав. Из них 10 маршрутов удлинены, серьезно изменили схему движения. Они заходят в новые жилмассивы за счет плечей увеличенного автономного хода. Фактически, мы получили серьезную эволюцию транспортной схемы города и качества обслуживания пассажиров, — пояснил изданию «Atas.info» заместитель начальника управления пассажирских перевозок мэрии Новосибирска Михаил Никулин.

Введение троллейбусов с автономным ходом привело к значительному увеличению числа пассажиров, пользующихся электротранспортом. Если в 2023 году прирост по сравнению с предыдущим годом составил около 1,5%, то по итогам только 10 месяцев 2024 года рост составил более 3%.

Глава города Максим Кудрявцев отметил, что в планах по развитию городского пассажирского транспорта особое внимание будет уделяться троллейбусам. Современные технологии позволяют значительно расширить существующие маршруты, не требуя при этом больших инвестиций в строительство контактной сети.

Как объясняет Алексей Мазур, член общественного экспертного совета при мэрии, по количеству перевезённых пассажиров троллейбус и автобус примерно равны. Они ездят по одним и тем же дорогам и одинаково часто стоят в пробках.

Увеличение количества выделенных полос для общественного транспорта на городских дорогах может вызвать проблемы, так как это может привести к конфликтам с автомобилистами.

— Трамвай, идущий по обособленным путям, за одно и то же время перевезет больше пассажиров, поскольку не встречает препятствий по ходу движения. Кроме того, в сцепку можно ставить два или три вагона, что значительно увеличивает провозную способность, — подчеркивает Мазур.

Однако для дальнейшего развития трамвайного движения необходимо реализовать масштабные проекты по строительству новых линий. К сожалению, в городском бюджете не предусмотрены средства на эти цели.

Представители власти с осторожностью заявляют о планах по прокладке трамвайных путей к жилым массивам «Радуга Сибири», «Плющихинский» и перспективному микрорайону «Клюквенный». Но пока не озвучены даже приблизительные сроки начала работы над проектной документацией.

Не ясны и перспективы дальнейшего обновления парка городского электротранспорта.

Кроме того, на сегодняшний день наблюдается увеличение количества трамваев и троллейбусов, а также расширение троллейбусных маршрутов, что, в свою очередь, приводит к росту дефицита кадров в городском электротранспорте. По данным департамента транспорта, укомплектованность водителями троллейбусов составляет 68%, а трамваев — 72%. На данный момент открыто 230 вакансий для водителей троллейбусов и 55 — для водителей трамваев.

Ранее редакция сообщала о том, что мэрия приостановила программу замены маршруток на автобусы большей вместимости из-за нехватки средств в бюджете. Городские чиновники заявили, что «массовое увеличение количества единиц подвижного состава на маршрутах не планируется», кондиционеров в транспорте не будет, а оснащение валидаторами произойдет только с обновлением самой техники.