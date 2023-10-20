Около 30 тыс ипотечных кредитов реструктурировали участники СВО из Сибири и члены их семей

За восемь месяцев 2023 года жители Сибирского федерального округа получили 156 тысяч ипотечных жилищных кредитов на сумму 517 миллиардов рублей. Рост по сравнению с прошлым годом составил 65% и 85% соответственно. Об этом начальник Сибирского главного управления Центрального банка России Николай Морев сообщил полномочному представителю президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолию Серышеву.

По его словам, только в августе сибирякам выдано рекордное количество кредитов — 28 тысяч, на общую сумму 98 миллиардов рублей. Это на треть больше, чем в июле.

Николай Морев отметил, что по основным программам льготного ипотечного кредитования, которые реализуются в соответствии с постановлениями правительства России, в период с января по август выдано 47 тысяч кредитов на сумму 190 миллиардов рублей (рост на 76% и в 2,2 раза соответственно).

Банковский сектор Сибири также активно участвует в госпрограммах поддержки отдельных категорий граждан. С начала действия федерального закона, участникам спецоперации и членам их семей предоставлено более 29,1 тысячи реструктуризаций кредитов на сумму 10,7 миллиарда рублей.

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